고창군이 '고창 수박'의 지리적표시 등록 2주년을 맞아 지난 11일 농업기술센터에서 '2026 고창 명품 수박 자문단' 위촉식을 개최하고 자문위원들에게 위촉장을 수여했다.

고창군은 지난 11일 농업기술센터에서 '2026 고창 명품수박 자문단' 위원들에게 위촉장을 수여했다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

자문단은 수박 재배기술과 브랜드 마케팅 등 다양한 분야의 내·외부 전문가 5명으로 꾸려졌다.

자문위원들은 명품 수박 생산 농가에 대한 현장 컨설팅과 심사, 프리미엄 수박의 고가 브랜드화 및 유통 전략 마련, 생산자 조직화 및 관리 방안 등에 대한 현장 점검과 기술 자문을 수행하며 고창 수박 명품화 추진에 중추적인 역할을 하게 된다.

위촉식 직후, 자문단은 농업기술센터에서 첫 자문회의를 열고 고창 수박 명품화를 위한 기술적 자문을 진행했다.

앞서 고창 수박은 2024년 9월 20일 지리적표시 농산물 제116호로 등록됐으며, 지난해에 이어 올해에도 일정 기준을 충족한 수박에 대해 '지리적표시 고창 명품 수박' 브랜드로 판매될 예정이다.

AD

고창군농업기술센터 소장은 "고창 명품 수박 자문단의 전문적인 진단과 대안 제시를 통해 고창 수박 명품화 사업을 내실 있게 추진하겠다"며 "앞으로도 전국 최고 수준의 수박 브랜드 명성을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>