박수현 충남·대전통합특별시장 출마예정자가 공동선거대책본부장을 선임하고 1호 공약으로 '충남 AI대전환'을 제시하며 경선 레이스에 본격 돌입했다.

박 출마예정자는 "조직·줄세우기 없는 공정한 경선으로 승부하겠다"며 제조업 중심 충남 산업에 인공지능(AI)을 접목해 산업 혁신과 도민 삶의 변화를 동시에 추진하겠다고 밝혔다.

박 출마예정자는 12일 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 박정현 전 부여군수와 김하진 전 더불어민주당 아산을 지역위원장 직무대행을 공동선거대책본부장으로 선임했다고 밝혔다.

박 전 군수는 충남도 정무부지사와 재선 부여군수를 지낸 행정 전문가로 세종시 원안 사수 투쟁을 함께했던 정치적 동지다.

김 전 직무대행은 국회의원 보좌관, 아산을 지역위원회 사무국장, 충남도당 정무실장 등을 거친 선거 전략가로 평가된다.

박 출마예정자는 이날 "조직선거·줄세우기·대형사무실이 없는 '3무 클린 경선'을 하겠다"며 "도민의 뜻과 정책으로 승부하는 공정한 경선을 만들겠다"고 말했다.

이날 함께 발표한 1호 공약은 '충남 AI대전환'이다.

박 출마예정자는 "AI는 단순한 첨단 기술이 아니라 '전기·수도·도로처럼 누구나 누려야 할 새로운 공공 인프라'"라며 "산업화 시대가 주지 못했던 기회를 AI로 반드시 만들겠다"고 강조했다.

공약의 핵심은 'AI 산업혁신'과 'AI 기본사회' 두 축이다.

AI 산업혁신은 천안·아산의 반도체·디스플레이·모빌리티, 당진·서산의 석유화학·제철 등 충남 주력 제조 산업에 AI를 접목해 생산 현장을 혁신하겠다는 구상이다.

이를 위해 AI 제조 표준모델과 테스트베드 역할을 할 'AI 오픈랩'을 구축하고 GPU·NPU 기반 클라우드 인프라를 통해 기업의 AI 도입 비용을 낮추겠다는 계획이다.

박 출마예정자는 "현장 중심의 'AX 인재'를 양성해 중소기업 매출 10% 증가, 생산성 15% 향상, 산업재해 30% 감소를 목표로 하겠다"며 "2030년 약 1550억 달러 규모로 전망되는 글로벌 AI 제조 시장을 겨냥하겠다"고 밝혔다.

또 제조업을 넘어 역사문화관광, 돌봄·교육, 의료, 농림축산업, 에너지, 행정 등 도민 생활 전반에 AI를 확산하는 'AI 기본사회' 구상도 제시했다.

박 출마예정자는 "AI 산업혁신과 AI 기본사회를 두 축으로 'AI 시대 충남이 대한민국의 표준이 되도록 담대하게 설계하겠다'"고 말했다.

