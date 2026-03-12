1인당 최대 20만원 숙박비 지원

추가 배송비 건당 3천원 정액 지급

전남 완도군이 섬 주민들의 경제적 부담을 덜고 삶의 질을 높이기 위해 팔을 걷어붙였다.

완도군은 지리적 특성상 주민들이 겪는 생활 속 불편을 해소하기 위해 '섬 주민 정주·생활 여건 개선 사업'을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.'

이번 사업의 핵심 지원 분야는 ▲생필품 해상 운송비 ▲생필품 물류비 ▲생활 물류(택배) 운임 ▲여객선 결항 시 숙박비 등 크게 4가지다. 우선 '생필품 해상 운송비 지원'을 위해 군은 8개 읍·면을 오가는 내항 화물 및 도선 사업자와 협약을 맺고 운송비를 선사 측에 직접 지급한다.

이와 함께 금일읍(충도·다랑도·원도), 노화읍(넙도·서넙도) 등 8개 부속 도서를 대상으로 농협 하나로마트를 물류 센터로 지정해 물류비와 운영비를 지원, 생필품의 원활한 공급을 돕는다.

육지보다 비싼 택배비 부담도 줄어든다. 섬 지역 특성상 택배 이용 시 추가 배송비가 발생하는 주민에게 1인당 연간 최대 20만원을 지원한다. 보내고 받는 구분 없이 건당 3,000원이 정액 지원되며, 송장 사본이나 이용 내역을 읍·면 사무소에 제출하면 된다.

기상 악화로 여객선이 끊겼을 때를 대비한 '숙박비 지원'도 눈길을 끈다. 섬에 주민등록을 두고 6개월 이상 거주한 주민이 대상이다. 1인당 4만원 이내, 연간 최대 20만원까지 지원받을 수 있으며, 숙박 후 10일 이내에 영수증과 승선권을 첨부해 신청해야 한다.

군 관계자는 "앞으로도 섬 주민의 삶의 질 향상과 안정적인 정주 환경 조성을 위한 정책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



