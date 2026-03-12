대전시-대전관광공사-씨엔씨티마음에너지재단, 문화관광 협력 협약

대전시가 12일 '대전 0시 축제'의 글로벌 축제 도약을 위해 대전관광공사와 씨엔씨티마음에너지재단과 업무협약을 체결했다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲대전을 대표하는 공동브랜딩 상품 개발 ▲ 관광경쟁력 강화를 위한 공동브랜딩 상품 판매 및 온·오프라인 홍보 마케팅 지원 ▲ 대전 0시 축제 성공 개최를 위한 콘텐츠 발굴 및 디자인 개발 등이다.

협약에 따라 세 기관은 지역축제를 포함한 대전 문화관광 산업 전반의 발전을 목표로 유기적인 협력체계를 구축하게 된다. 특히 글로벌 축제로의 도약을 앞둔 '대전 0시 축제'의 경쟁력 강화를 위해 각 기관이 보유한 자원과 역량을 아끼지 않고 협력할 예정이다.

이장우 대전시장은 "지역의 문화예술 발전에 큰 발자취를 남겨온 재단의 전문성과 시의 정책 역량, 공사의 적극적인 지원이 결합된다면 대전이 대한민국 대표 문화관광 도시로 우뚝 설 수 있을 것"이라며 "시민이 체감할 수 있는 관광 성과와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

