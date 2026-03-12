

고유가·고환율 충격 대응…수출·물류기업 대상 최대 5억 융자

1년 3%·2년차 2% 이자 보전…4월 13일까지 온라인 접수



충남경제진흥원 전경

중동 지역 분쟁 장기화로 고유가와 고환율 등 대외 불확실성이 커지자 충남도가 도내 기업의 금융 부담 완화를 위해 500억 원 규모의 긴급 경영안정자금을 투입한다. 이는 수출기업과 물류기업의 유동성 위기를 선제적으로 막기 위한 조치다.

충남경제진흥원은 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 물류비 증가로 경영 부담이 커진 도내 기업을 지원하기 위해 총 500억 원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다고 12일 밝혔다.

진흥원에 따르면 최근 중동 지역 갈등 심화로 유가 상승과 환율 변동성이 확대되면서 수출기업과 물류·운송업계의 비용 부담이 빠르게 늘고 있다.

이에 진흥원은 이러한 외부 충격이 지역 기업의 경영 불안으로 이어질 가능성에 대비해 긴급 금융 지원에 나섰다.

지원 대상은 ▲최근 1년 이내 중동 분쟁지역 대상 수출실적을 보유한 기업 ▲분쟁지역에 해외지사 설치·운영 등 직접적인 사업 연관성이 있는 기업 ▲유가 상승으로 피해가 발생한 도로화물운송업·해상운송업 등 물류 관련 업종이다.

지원 규모는 총 500억 원으로 기업당 최대 5억 원까지 융자 지원이 가능하다. 기존 충남도 경영안정자금을 이용한 기업도 5억 원 한도 내에서 중복 신청할 수 있다.

융자 조건은 2년 거치 일시상환 방식이며, 기업 금융 부담을 낮추기 위해 1년 차 3.0%, 2년 차 2.0%의 이자 보전이 제공된다.

신청 기간은 오는 12일부터 4월 13일까지로 충남경제진흥원 자금관리시스템을 통해 온라인 접수한다. 대출 취급 은행은 우리은행, 신한은행, IBK기업은행, KB국민은행, NH농협은행, 하나은행이다.

한권희 충남경제진흥원 원장은 "중동 정세 불안으로 도내 수출기업과 물류기업의 경영 불확실성이 커지고 있다"며 "긴급자금 지원을 통해 기업의 금융 부담을 완화하고 경영 안정에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

자금 신청과 세부 지원 내용은 충남경제진흥원 중소기업 자금시스템에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 기업지원팀 또는 힘쎈충남금융센터를 통해 가능하다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



