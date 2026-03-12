백미 100포·라면 100박스 전달



대한불교 조계종 지장암은 12일 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위해 경남 창원특례시 마산합포구 오동동행정복지센터에 백미 100포와 라면 100박스를 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

이번 기탁은 경제적 어려움과 사회적 고립 등으로 일상생활에 어려움을 겪고 있는 저소득 가정과 취약계층에게 조금이나마 도움을 전하고, 더불어 살아가는 지역공동체 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

대한불교 조계종 지장암은 평소에도 지역사회를 위한 나눔과 봉사활동에 꾸준한 관심을 가져왔으며, 상생의 가치를 실천하기 위한 뜻깊은 나눔으로 의미를 더했다.

지장암 주지 백산지견 스님은 "우리 주변에는 여전히 도움의 손길이 필요한 이웃들이 많이 있다"며 "작은 정성이지만 어려운 이웃들이 따뜻한 마음을 느끼고 힘을 얻는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 자비와 나눔의 정신을 바탕으로 이웃사랑을 지속해서 실천해 나가겠다"고 덧붙였다.

성애란 오동동장은 "지역의 어려운 이웃들을 위해 소중한 물품을 기탁해 주신 지장암과 백산지견 스님께 깊이 감사드린다"며 "기탁해주신 백미와 라면은 도움이 꼭 필요한 가정에 신속하고 공정하게 전달해 생활 안정에 보탬이 될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



