파두, 305억 규모 SSD 공급계약 체결 가 해외 낸드 플래시 메모리 제조사에 226억6639만2000원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이는 매출액인 435억274만4974원의 52.10% 수준이다. 계약 기간은 전날부터 오는 9월11일 까지다.

계약한 회사의 기업 이름은 계약상대방의 영업기밀 비공개 요청으로 밝혀지지 않았다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



