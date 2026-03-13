[이 주의 책]투자의 새로운 규칙 外

경제는 지리

지리는 단순히 지형과 기후를 배우는 학문이 아니라, 농업·공업·무역·교통·인구·종교·언어·도시 등 한 지역의 현재를 이루는 다양한 정보를 수집하고 분석해 그 지역만의 특징을 읽어내는 학문이다. 그래서 지리는 곧 '지구상의 이치'를 이해하는 도구가 된다.

이 책은 바로 그 지리학의 시선으로 세계 경제를 해석한다. 경제를 인간이 유한한 토지와 자원을 차지하기 위해 벌이는 경쟁으로 보고, 지리를 알면 자원과 공간을 둘러싼 인간의 행동과 국제 질서를 더 깊이 이해할 수 있다고 설명한다. (미야지 슈사쿠 지음 | 7분의언덕)

돈의 변신

돈은 물과 공기처럼 익숙하지만, 실제로는 결코 단순하게 다룰 수 없는 존재다. 주가의 급격한 변동은 사람들의 마음을 흔들고, 환율의 등락은 기업 경영과 경제 전반에까지 영향을 미친다. 금융투자에 참여하는 이들이 늘어난 지금, 돈의 움직임은 더 이상 일부 전문가의 문제가 아니라 우리 모두의 현실이 됐다. 이 책은 중앙은행에서 33년간 몸담은 저자의 경험을 바탕으로, 이런 변화 속에서 돈이 어떤 방식으로 모습을 바꾸고 작동해왔는지를 '돈의 변신'이라는 관점에서 풀어낸다. (이승헌 지음 | 연합인포맥스)

뉴발란스 뉴히어로

'뉴발란스 뉴히어로'는 뉴발란스가 발 교정 도구 회사에서 출발해 러닝화 전문 브랜드를 거쳐 글로벌 스포츠 패션 브랜드로 성장한 과정을 정리한 책이다. 러닝화의 기본과 본질에 충실하면서도 기술 혁신과 품질 중심 철학을 지켜온 브랜드의 정체성을 보여주고, 특히 한국 시장에서 이랜드와의 협업을 통해 후발주자에서 강자로 도약한 배경까지 함께 분석한다. 브랜드, 마케팅, 패션 비즈니스의 관점에서 뉴발란스의 성공 공식을 읽어내는 인사이트 북이다. (조한송 지음 | 브레인스토어)

투자의 새로운 규칙

이 책은 급변한 시장 환경 속에서 낡은 투자 방식에서 벗어나, 새로운 시대에 맞는 투자 원칙을 세워야 한다고 말한다. UBS 최고투자책임자 마크 헤펠레는 자금 흐름과 정부 정책을 읽는 법을 포함한 여덟 가지 투자 전략을 제시하며, 포트폴리오 구성부터 투자 태도까지 실전적으로 안내한다. 결국 이 책은 달라진 시대에 맞춰 돈의 흐름을 읽고, 자신만의 투자 원칙을 다시 세우게 돕는 안내서다. (마크 H. 헤펠레,리처드 C. 모라이스 지음 | 위즈덤하우스)

뉘른베르크, 나치와 정신과 의사

이 책은 뉘른베르크 재판에 투입된 정신과 의사 더글러스 켈리가 나치 전범들의 정신을 분석하며 '악의 실체'에 다가가려 했던 과정을 그린 논픽션이다. 그는 전범들에게서 특별한 괴물성을 찾으려 했지만, 오히려 인간적이고 매혹적인 면모와 마주하며 충격적인 결론에 이른다. 책은 켈리의 시선을 따라 나치 전범들의 내면과 '악의 평범성'에 가까운 문제를 집요하게 파고든다. (잭 엘하이 지음 | 히포크라테스)

벤처노믹스

한국 경제의 활주로가 빠르게 짧아지고 있다. 부동산에 묶인 자본, 저출산, 닫혀가는 시장은 성장의 동력을 조금씩 갉아먹고, 겉으로는 버티는 듯 보이는 경제를 실제로는 ''정체된 풍요''의 상태에 가둔다. 숫자는 아직 견고해 보이지만 체감은 다르다. 자산을 가진 사람은 불안을 느끼고, 자산이 없는 사람은 체념에 가까워진다. 저자는 이 위기의 돌파구를 벤처와 스타트업에서 찾는다. 모험자본을 키우고 성장의 주체를 대기업·안정 직군 중심에서 혁신 기업으로 과감히 전환해야만, 잠재성장률 1%대의 늪을 벗어나 다시 이륙할 수 있다고 짚는다. (김기영 지음 | 지음미디어 )

