성석동 수근종합건설 대표, 동아대에 발전기금 1억원 기부

부동산학 교육과정 발전·학생 지원 위해 전달

동아대학교(총장 이해우)는 수근종합건설 대표이사이자 동아대 부동산학 박사과정 원우회장인 성석동 회장이 부동산학 교육과정 발전과 학생 지원을 위해 발전기금 1억원을 기부했다고 12일 전했다.

발전기금 전달식은 지난 10일 동아대 부민캠퍼스 다우홀에서 열린 '2026학년도 동아대 부동산학 교육과정 통합 입학식'에서 진행됐다.

성석동 회장은 아파트 브랜드 '봄여름가을겨울'로 알려진 수근종합건설(주) 대표이사로 활동하고 있으며, 동아대 부동산학 박사과정 원우회장을 맡아 동문 네트워크 활성화와 교육과정 발전을 위해 다양한 활동을 이어오고 있다.

동아대와 수근종합건설㈜는 지난 2022년 양해각서를 체결하고 장학기금 조성 등 교육과 사회봉사 분야에서 협력하기로 뜻을 모은 바 있다. 또한 동아대 부민캠퍼스 종합강의동 경영대학 1층에는 성 회장의 기부로 리모델링한 '성석동 강의실'이 마련돼 있다.

이해우 총장은 "성석동 회장의 발전기금 기부는 동아대 부동산학 교육과정의 미래 발전과 학생 교육환경 개선에 큰 힘이 될 것"이라며 "기부자의 뜻을 소중히 받아 부동산학 교육과정 발전에 의미 있게 활용하겠다"고 말했다.

동아대 부동산학 교육과정은 강정규 교수의 지도 아래 5개 과정이 운영되고 있으며, 부동산학 박사과정에는 현재 성 회장을 포함해 45명의 학생이 재학 중이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



