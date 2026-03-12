59명 신규간호사 대상 입사 전 교육…1년차 간호사 소통 프로그램도 마련

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈) 간호부는 최근 의학원 강당에서 2026년 신규간호사 예비교육과 입사 1년차 간호사 워크숍을 개최했다고 12일 전했다.

지난 6일 열린 예비교육은 38대 1의 경쟁률을 뚫고 합격한 2026년 신규 간호사 59명을 대상으로 진행됐다. 신규 간호사들이 의학원을 이해하고 새로운 환경에 적응할 수 있도록 돕고, 직장에 대한 궁금증과 막연한 불안감을 해소하기 위해 입사 전 교육 프로그램으로 마련됐다.

교육은 이창훈 의학원장의 환영사와 장희순 간호부장의 격려사를 시작으로 의학원 현황 소개와 간호부 주요 보직자의 환영 인사 순으로 진행됐다. 이어 급여와 복지, 기숙사 안내, 의학원에서 누릴 수 있는 다양한 장점 등에 대한 설명이 이어졌다.

특히 병원 근무에 대한 이해를 높이기 위해 그룹 토의를 통해 선배 간호사와 소통하는 시간을 마련했다. 마지막으로 신규 간호사들은 1년 후 다시 보게 될 다짐과 각오를 영상으로 촬영하며 의미 있는 시간을 가졌다.

동남권원자력의학원이 신규간호사 예비교육을 진행하고 기념촬영하고 있다.

예비교육에 참여한 한 신규 간호사는 "선배들이 들려주는 임상 현장의 이야기와 실제 근무 환경을 직접 접하면서 불안감이 많이 줄었다"며 "수간호사 선생님들까지 함께해 주시는 모습에서 좋은 분들과 함께 일하게 될 것 같아 기대된다"고 소감을 말했다.

한편 같은 날 오후에는 지난해 입사한 간호사 28명을 대상으로 노고를 격려하고 조직 적응을 돕기 위한 워크숍도 진행됐다. 워크숍은 의학원장의 축사와 간호부장의 격려사를 시작으로 지난해 촬영했던 마음 다짐 영상 다시보기, 공감 토크, 동료와 선배들의 응원 편지 전달 등의 프로그램으로 구성됐다.

이창훈 의학원장은 축사에서 "지난해는 여러분의 인생에서 가장 길고 두려웠던 시간이었을 것"이라며 "특히 중증 암 환자를 간호하는 일은 매우 어려운 분야인 만큼 1년 동안 최선을 다해온 여러분의 노고에 박수를 보낸다"고 격려했다. 이어 "의학원 간호사로서 자부심을 가지고 오랫동안 함께 성장해 나가길 바란다"고 말했다.

이번 워크숍을 진행한 송수정, 최수은 교육전담간호사는 "낯선 현장에서 긴장과 설렘으로 시작했던 신규 간호사들이 훌륭하게 적응해 준 모습에 보람을 느낀다"며 "앞으로도 현장에서 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 버팀목이자 성장의 길잡이가 되겠다"고 말했다.

장희순 간호부장은 "우수한 신규 간호사 채용과 인재 육성은 중증 환자가 많은 암센터의 간호 질 유지를 위해 매우 중요하다"며 "신규 간호사의 업무 적응을 돕기 위해 프리셉터 제도와 현장 교육간호사, 교육전담간호사 프로그램 등을 운영하고 있다. 간호사의 성장과 역량 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

동남권원자력의학원이 입사 1년차 간호사 워그샵을 열고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자



