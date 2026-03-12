2025년 7월 집중호우 복구 대책회의… 도로·하천 등 공정 점검

경남 함양군은 양상호 부군수 주재로 지난 2025년 7월 집중호우로 발생한 재해복구사업의 우기 이전 완료를 위한 대책 회의를 개최했다고 12일 밝혔다.


이번 회의에서는 ▲피해지역 복구 공정 현황 점검 ▲우기 이전 주요 공정 완료를 위한 추진계획 ▲사업 지연 요인 해소 방안 등이 집중적으로 논의됐다.

함양군, 양상호 부군수 주재 지난 2025년 7월 집중호우로 발생한 재해복구사업의 우기 이전 완료를 위한 대책 회의 진행 현장 사진

특히 주민 생활과 직결되는 도로·하천·농업기반시설 등 주요 복구 사업을 우선적 완료해 여름철 우기에 대비할 수 있도록 행정력을 총동원하기로 했다.


양상호 부군수는 "재해복구사업은 군민의 안전과 직결되는 최우선 과제"라며 "각 부서와 시공사는 긴밀히 협력해 우기 이전에 모든 주요 공정을 마무리할 수 있도록 최선을 다해 달라"라고 당부했다.

함편 함양군은 장마철 전까지 공정관리, 현장점검을 통해 사업 추진 상황을 자세히 관리하고, 군민들이 안심할 수 있는 안전한 생활환경 조성을 위해 총력을 기울일 계획이다.


영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
