온라인 결제 시스템 개선…4월 강습분부터 혜택 가능
부산도시공사 아르피나는 수영장 이용 고객의 편익 증진을 위해 온라인 결제 시스템을 개선하고 오는 4월 강습분(3월 20일 접수분)부터 문화비 소득공제 혜택을 적용한다고 12일 전했다.
번 조치는 '조세특례제한법' 개정으로 지난해 7월부터 문화비 소득공제 대상이 수영장과 체력단련장 시설 강습료까지 확대된 데 따른 것이다. 공사는 제도 변화에 선제적으로 대응해 고객들이 실질적인 세제 혜택을 받을 수 있도록 관련 시스템 정비를 마쳤다.
기존 온라인 결제 시스템은 문화비 소득공제 적용을 위한 기술적 기능이 구현되지 않아 제도 적용에 한계가 있었다. 공사는 이번 시스템 개편을 통해 수영장 강습비의 50%에 해당하는 금액에 대해 문화비 소득공제 혜택이 원활하게 적용될 수 있도록 개선했다.
신창호 부산도시공사 사장은 "이번 온라인 결제 시스템 개선은 고객 중심 서비스 강화를 위한 조치"라며 "앞으로도 시민과 청소년이 체감할 수 있는 양질의 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.
부산도시공사 아르피나 수영장 강습 접수는 아르피나 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.
부산유스호스텔 아르피나.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
