남해 마늘 전국 유통망 확대… 지역경제 활성화 기대

이마트가 경남 남해 마늘을 주요 원재료 한 프리미엄 간편식 7종을 피코크 브랜드로 출시했다고 12일 밝혔다.

이는 지난 1월 8일 남해군과 이마트가 남해 마늘 소비 확대와 지역경제 활성화를 위해 업무협약(MOU)을 체결한 데 따른 결실이다.

이번 신제품은 '마늘 듬뿍 한 마리 닭볶음탕', '스윗 무화과 갈릭피자', '통마늘 양대창', '마늘 순삭족발 슬라이스', '남해 마늘 저당 소스 기름떡볶이', '남해마늘햄', '허니갈릭 트위스트' 등 총 7종으로 구성됐다. 남해의 청정 환경에서 자란 프리미엄 마늘을 활용해 맛과 영양을 모두 갖추었다.

신제품 7종은 3월 12일부터 전국 이마트 전 점포와 SSG닷컴, 이마트몰에서 판매될 예정이다. 이마트 피코크는 출시를 기념해 3월 12일부터 3월 31일까지 신세계 포인트 20% 할인 행사와 이 마트 앱 경품 이벤트 등 다양한 소비자 프로모션도 마련했다.

장충남 남해군수는 "남해 마늘이 전국 유통망을 통해 더 많은 소비자와 만날 수 있게 돼 매우 뜻깊다"며, "이번 협력을 계기로 남해군 농가의 소득 증대는 물론, 지역 특산물의 가치를 더욱 높여 남해의 이름이 전국에 널리 알려지길 기대한다"고 밝혔다.

