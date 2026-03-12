스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 제40회 일본 골드 디스크 대상에서 4관왕에 오르며 해외 가수 사상 최다 수상 기록을 세웠다.

일본 골드디스크 대상은 11일 공식 홈페이지를 통해 스트레이 키즈가 '베스트 에이시안 아티스트' 상을 비롯해 아시아 부문 '앨범 오브 더 이어' '베스트 3 앨범' '뮤직비디오 오브 더 이어'를 수상했다고 밝혔다.

스트레이 키즈는 이번 시상식에서 일본 미니 3집 '홀로(Hollow)'와 오프라인 팬 이벤트 라이브 영상 등으로 다수의 상을 차지했다.

일본 레코드 협회가 주최하는 이 시상식은 올해로 40회를 맞았다. 지난해 1월1일부터 12월31일까지의 음반과 비디오 판매 실적을 근거로 수상자를 선정했다.

스트레이 키즈는 지난해 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에서 8회 연속 1위를 차지했다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 2025년 연간 글로벌 차트에서도 정규 4집 'KARMA'로 '글로벌 앨범 세일즈 차트' 2위에 올랐다. 한국 가수 중 유일하게 '글로벌 아티스트 차트'와 '글로벌 앨범 차트' 10위권에 이름을 올렸다.

AD

스트레이 키즈는 오는 28일~29일과 4월4일~5일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬 미팅을 연다. 6월과 9월에는 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'과 브라질 '록 인 리오'에 주연급 가수(헤드라이너)로 출연해 관객과 만날 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>