경남 하동군이 경남 최초로 시행한 '전 군민 100원 버스' 정책이 교통복지 확대와 함께 인근 지자체 정책 확산에도 영향을 미치며 주목받고 있다.

군은 지난 2023년 1월 도내 최초로 청소년을 대상으로 100원 버스 정책을 시행했다. 이후 2024년 7월부터는 전 군민으로 대상을 확대해 운영하고 있다.

하동군은 해당 정책이 교통비 부담을 줄이고 주민 이동 편의를 높이는 동시에 관광객에게도 적용되면서 지역 접근성을 높이는 효과가 나타나고 있다고 설명했다.

특히 하동군이 추진 중인 '콤팩트 매력 도시' 조성 정책과 연계해 생활 교통 기반을 강화하는 역할을 하고 있다는 평가다.

이 같은 정책은 인근 시군에도 영향을 미치고 있다. 산청군은 농어촌버스 무료화를 시행했으며, 함양군은 노인과 청소년 대상 버스 무료화를 도입했다.

또 진주와 통영은 어린이·청소년 100원 버스를 운영하고 있으며, 창원시는 75세 이상 어르신 시내버스 무료화를 추진하고 있다. 의령군은 버스 완전 공영제와 무료 운행 정책을 시행하고 있다.

이용객 증가도 나타났다. 2024년 시행 첫해 연간 31만3583명이었던 이용객 수는 전 군민 확대 시행 이후 41만2508명으로 약 31.5% 증가했다.

군은 이러한 이용 증가가 주민 외출과 전통시장 방문 증가로 이어지면서 연간 약 50억 원 규모의 경제적 효과가 발생한 것으로 보고 있다.

하동군은 앞으로도 교통복지 정책을 지속해서 확대해 군민 이동권을 강화한다는 계획이다.

한편 하동군은 전국 최초로 농촌형 자율주행 버스를 도입해 운영하고 있다. 해당 자율주행 버스는 지난해 1월부터 하동읍 주요 생활 거점을 연결하는 노선에서 운행 중이다.

군에 따르면 승객 설문조사에서 재이용 의사가 99% 이상으로 나타났으며, 2026년 2월 기준 탑승객은 시행 첫해 대비 51.5% 증가하는 등 이용 호응도 높은 것으로 나타났다.

