"성적보다 먼저 잃는 자신감

중학생 3년 회복교육 시작"



김영곤 경남교육감 예비후보가 중학생 학습과 정서 회복을 위한 책임 교육 정책을 제시했다.

김 후보는 12일 통영 브리핑룸에서 매주 현장 요구에 정책으로 답하는 「응답하라 김영곤」의 5호 약속으로 '중학생 학습·정서 책임회복 프로젝트' 추진 계획을 발표했다.

김 후보는 "아이의 하루를 책임지겠습니다"라는 메시지를 다시 한번 강조하며 "이번 경남교육감 선거는 지난 12년 경남교육을 재평가하고 아이들의 미래를 선택하는 중요한 분기점"이라고 밝혔다.

이어 "원칙 있는 단일화를 통해 중도·보수 교육감의 탄생을 이루고 갈등이 아닌 책임 있는 선택으로 경남교육의 전환을 만들어가겠다"고 말했다.

현재 김 후보는 18개 시·군을 순회하며 하루를 머무는 '김영곤의 1박 2일' 현장 프로젝트를 진행하고 있다.

그는 "현장에서 학부모들이 가장 많이 하는 이야기가 '중학교에 올라가고 아이가 달라졌다'는 걱정"이라며 "많은 학생이 성적보다 먼저 자신감을 잃고 있는 현실을 확인하고 있다"고 전했다.

이에 따라 김 후보는 중학교 3년을 하나의 성장 과정으로 설계하는 '중학생 학습·정서 책임회복 프로젝트' 추진을 제안했다.

주요 내용은 ▲중1 전환기 6개월 집중 회복 프로그램 운영 ▲학기 초 정서안전 점검과 즉시 지원 체계 구축 ▲중학교 3년 진로 책임관리 시스템 도입 등이다.

특히 중학교 1학년 적응기에 학습 충격을 겪는 학생을 대상으로 5~8명 규모의 소그룹 보충수업과 학습 코칭을 운영하고 담임교사와 상담교사가 함께 정서 점검과 학부모 상담을 연계하는 지원 체계를 마련할 계획이다.

또한 학기 초 정서 점검을 정례화하고 위기 징후가 발견될 경우 상담과 전문기관 연계를 신속히 진행하는 체계를 구축하겠다고 설명했다.

김 후보는 "중학생 시기는 가장 흔들리기 쉬운 시간이지만 그동안 교육 시스템의 보호를 충분히 받지 못했다"며 "성적 경쟁이 아니라 회복과 성장을 중심에 둔 교육으로 중학생 3년을 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

한편 김 후보는 이날 통영 지역 교육·문화 정책으로 일본 사가현 다케오시 도서관 사례를 언급하며 "지자체와 협력해 유휴공간을 활용한 복합문화도서관을 조성하겠다"는 뜻을 피력했다.

이는 "통영을 책과 문화, 휴식이 결합된 지역 문화 거점으로 발전시켜 문화·예술 교육특구로 성장시키겠다"는 의지로 해석된다.

또한 '통영형 해양·문화 보딩스쿨' 추진 계획도 지속해서 추진하겠다고 했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



