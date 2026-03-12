7인 이상 모이면 강사비 지원

‘찾아가는 평생학습 배달강좌’ 신청 안내

경기 화성특례시(시장 정명근)는 시민의 다양한 학습 수요를 반영한 맞춤형 평생학습 프로그램 운영을 위해 '2026년 상반기 찾아가는 평생학습 배달강좌'를 추가 모집한다고 12일 밝혔다.

'찾아가는 평생학습 배달강좌'는 시민이 원하는 학습 주제와 장소, 시간, 강사를 직접 선택해 운영하는 학습자 중심 프로그램으로, 시민들이 자발적으로 학습공동체를 구성해 참여할 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 시민들의 다양한 학습 욕구를 충족하고 평생학습 문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.

이번 추가 모집은 오는 23일부터 3월 27일까지 진행되며, 화성시민(성인) 또는 화성시 소재 사업장에 근무하는 직장인으로 구성된 7인 이상의 학습모임이면 신청할 수 있다. 모집 규모는 병점권역 3개 학습모임이다.

선정된 학습모임에는 최대 20시간의 강사비가 지원되며 수강료는 무료다. 다만 교재비와 재료비는 학습자가 부담해야 한다. 강좌 운영 기간은 4월 13일부터 7월 3일까지다.

신청은 화성시 시민강사 통합정보시스템에 등록된 배달강사와 강좌 일정 및 계획을 사전에 협의한 후 신청서를 작성해 이메일 또는 화성시평생학습관으로 우편 제출하면 된다.

김향겸 평생학습과장은 "시간과 장소에 구애받지 않고 시민이 원하는 방식으로 배움을 이어갈 수 있는 프로그램"이라며 "이번 배달강좌가 시민들이 일상 속에서 배움의 즐거움을 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



