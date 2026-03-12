한국관·IR·코리아 나잇 등 운영

"K-제약바이오 브랜드 가치 제고"

한국제약바이오협회(이하 협회)는 12일부터 14일까지 중국 쑤저우에서 열리는 바이오 산업 행사 'BIO CHINA 2026'에 참가해 국내 제약바이오 기업의 중국 시장 진출과 글로벌 파트너십 발굴을 지원한다고 12일 밝혔다.

12일(현지시간) 중국 쑤저우 국제엑스포센터에서 열린 BIO CHINA 2026 개막식에서 노연홍 협회장(왼쪽에서 두번째)이 한국 대표로 세리모니를 하고 있다. 한국제약바이오협회 AD 원본보기 아이콘

BIO CHINA는 중국 바이오 산업 플랫폼 기업 엔모어 바이오가 주최하는 제약바이오 전시·컨벤션 행사다. 중국 주요 제약사와 글로벌 기업, 투자자, 연구기관 등 40여 개국에서 약 3만 명이 참여한다. 행사 기간에는 250여 개 포럼과 400여 개 기업 전시가 진행되며 5000건 이상의 비즈니스 미팅이 예정됐다.

협회는 올해 처음으로 'BIO CHINA 참가지원 사업'을 추진했다. 한국관 운영과 기업 홍보, 투자 유치를 위한 IR 프로그램, 네트워킹 행사 등을 통해 국내 기업의 기술 협력과 투자 기회를 확대한다는 계획이다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국보건산업진흥원이 공동으로 참여하는 한국관에는 국내 제약바이오 기업 21개사가 참가해 파이프라인과 핵심 기술을 소개한다. 이 가운데 5개 기업에는 별도 홍보 테이블이 제공된다.

13일 열리는 BioBD 로드쇼에서는 국내 기업 6개사가 항체약물접합체(ADC) 링커 플랫폼과 인공지능 기반 치료제 개발 기술 등을 주제로 글로벌 제약사와 투자자를 대상으로 발표를 진행한다.

같은 날 열리는 네트워킹 행사 '코리아 나잇'에는 한·중 제약바이오 기업과 기관 관계자 약 180명이 참석해 기술 협력과 공동 사업 기회를 논의할 예정이다.

협회는 행사에 앞서 중국 우시 혁신허브 캠퍼스(iCampus)와 쑤저우 공업원구(SIP) 바이오베이(BioBay) 등을 방문해 현지 바이오 클러스터 운영 현황을 점검하고 협력 방안을 논의했다.

노연홍 한국제약바이오협회장은 "이번 사업을 계기로 국내 기업의 중국 시장 진출과 글로벌 협력 기회를 확대하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



