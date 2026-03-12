"중증·만성질환 통합 진료 체계 강화"

한림대학교성심병원이 감염질환과 척추 질환 등 주요 진료 분야 전문의를 대거 영입했다.

한림대성심병원은 3월 1일자로 감염내과, 척추센터, 외과, 호흡기내과, 가정의학과 등에서 신임 교원 13명을 초빙했다고 12일 밝혔다. 병원 측은 중증 감염질환과 만성질환 대응 역량을 강화하기 위한 인사라고 설명했다.

김양수 감염내과 교수는 서울대 의대를 졸업하고 서울아산병원 감염내과 교수와 항생제내성연구소장을 지낸 감염질환 전문가다. 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 균혈증과 항생제 내성 분야 연구를 수행했으며 국민훈장 석류장을 받은 바 있다.

척추센터에는 최소침습 척추 수술 전문의 장석인 교수와 문봉수 교수가 합류했다. 장 교수는 분당서울대병원에서 척추분과 전문의로 근무하며 요추·경추 퇴행성 질환과 척추 내시경 수술을 중심으로 임상 경험을 쌓았다. 문 교수는 척추관협착증, 추간판 탈출증, 척추 골절 등 퇴행성 척추 질환의 수술과 비수술 치료를 맡는다.

외과 임성준 교수는 장기이식과 혈관질환을 전문 분야로 한다. 흉부외과 교차 수련을 이수해 대동맥과 말초혈관 질환을 포함한 복합 혈관질환 진료 경험을 갖고 있으며 로봇 신장이식 수술을 수행해 왔다.

호흡기내과에는 이규진 교수와 김나영 교수가 합류했다. 이 교수는 중환자 진료와 기관지경 등 호흡기 중재 시술을 담당하며 폐결절 진단과 추적 관찰을 맡는다. 김 교수는 천식과 만성폐쇄성폐질환(COPD) 등 만성 기도질환 진료를 담당한다.

가정의학과 이향래 교수는 비만, 당뇨, 대사증후군 등 만성 대사질환 예방과 관리 분야 진료를 맡는다.

김형수 한림대성심병원장은 "이번 신규 교원 초빙으로 주요 진료과 전문성이 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



