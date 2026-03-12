오는 14일 셔틀버스·16일 숲해설 프로그램 시작

경남 거창군은 2026년 거창방문의 해를 맞아, 자연 속 힐링 공간인 거창 항노화 힐링 랜드에서 군민과 관광객이 몸과 마음을 치유할 수 있는 특별한 시간을 마련한다.

이를 위해 이용객 편의를 위한 셔틀버스는 오는 14일부터 운행을 시작하며, 산림치유 및 숲 해설 프로그램은 3월 16일부터 운영된다. 프로그램 참여는 사전 전화 예약을 통해 신청할 수 있다.

이번 프로그램은 힐링 랜드의 풍부한 산림 자원을 활용해 방문객들이 숲에서 진정한 휴식과 치유를 경험할 수 있도록 구성됐다. 산림치유 프로그램은 전문 산림치유지도사의 안내로 숲길 걷기, 자연 명상, 오감 체험 등 다양한 활동을 진행하며, 스트레스 완화와 심신 안정에 도움을 줄 것으로 기대된다.

숲 해설 프로그램은 숲해설가와 함께 숲길을 걸으며 숲의 생태와 식생, 자연 이야기를 배우고 체험할 수 있어, 가족 단위 방문객과 학생들에게 뜻깊은 자연 학습의 기회를 제공할 예정이다.

또한, 군은 방문객들의 접근성과 편의를 높이기 위해 가조면 소재지와 힐링 랜드를 잇는 셔틀버스를 운행해 방문객들이 더 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.

강신여 산림과장은 "거창 항노화 힐링 랜드의 아름다운 자연 속에서 군민과 관광객들이 몸과 마음을 치유하는 시간을 보내시길 바란다"며 "특히 3월 말 준공 예정인 잔도 길은 기존의 Y자형 출렁다리와 연계되어 방문객들에게 한층 더 다채로운 자연경관 체험과 산책의 즐거움을 선사하는 새로운 명소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 거창 항노화 힐링 랜드는 숲속에서 휴식과 치유를 동시에 경험할 수 있는 거창군의 대표적 산림 관광지로, 수려한 자연경관과 다양한 체험 행사를 갖추고 있어 매년 전국에서, 많은 방문객의 발길이 이어지고 있다.

