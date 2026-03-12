5월부터 10월까지 운영

전남 여수시가 2026여수세계섬박람회를 앞두고 섬 관광과 자원봉사를 결합한 이색 프로그램인 '섬섬여수 볼런투어(Voluntour)'를 오는 5월부터 본격 운영한다고 밝혔다.


'볼런투어'는 자원봉사(Volunteer)와 여행(Tour)의 합성어로 섬의 수려한 경관을 즐기는 동시에 환경 정화 등 사회공헌 활동을 펼치는 새로운 유형의 여행 문화 프로그램이다.

섬으로 힐링여행 볼런투어 모집 포스터. 여수시 제공

이번 프로그램은 금오도와 거문도, 낭도, 사도 등 여수를 대표하는 12개 섬을 대상으로 5월부터 10월까지 6개월간 진행된다.

참여 대상은 여수시 1365자원봉사포털에 등록된 성인이면 누구나 가능하며 희망자는 12개 섬 가운데 한 곳을 선택해 이메일로 신청서를 제출하면 된다. 다만, 원활한 운영을 위해 활동 희망 월의 전월 20일까지 신청을 마쳐야 한다.


참가자들은 섬 관광과 함께 해안가 쓰레기 줍기 등 환경 정화 활동을 수행한 뒤 결과물을 제출하면 봉사 시간을 인정받을 수 있다. 또한 시는 참여자들에게 활동 실비(1만 원)와 소정의 기념품을 제공해 참여를 장려할 예정이다.

여수시는 이번 프로그램을 통해 섬의 가치를 재발견하고 2026여수세계섬박람회에 대한 전국적인 관심을 이끌어낼 계획이다.

시 관계자는 "볼런투어는 여수의 아름다운 섬을 직접 경험하며 봉사활동까지 함께해 뜻깊은 가치를 실천하는 기회가 될 것"이라며 "섬박람회의 성공적인 개최를 위한 사전 분위기 조성에 많은 분들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.


호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
