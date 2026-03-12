방세환 광주시장, '물가 안정 전담반' 가동

부서 벽 허물고 '물가 현장' 직접 지휘

유가 급등 대응 민생경제 안정 총력



경기 광주시(시장 방세환)가 최근 중동발 유가 급등과 가파른 물가 상승 위기에 대응하기 위해 시장 직속의 비상 대응 체계를 구축하고 민생경제 안정화에 나섰다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 12일 대외 경제 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 시장 주관의 '지역 물가 안정 대책 전담반(TF)'을 구성하고 행정력을 결집한다고 밝혔다.

이번 전담반 구성은 대외 경제 불확실성이 커지는 상황에서 시장이 직접 단장을 맡아 민생 안정을 시정의 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 반영한 조치다. 시는 기존 부서 단위 대응을 넘어 시 전체 행정력을 결집하는 비상 대응 체계를 구축해 물가 불안에 체계적으로 대응한다는 방침이다.

전담반은 ▲유가·물가 상시 실태조사 및 불공정 거래 행위 차단 ▲지역 내수 소비 진작 ▲민생 현장 소통 강화 등 3대 전략을 중심으로 운영된다.

시는 우선 상시 물가 실태조사 체계를 강화해 주요 생필품과 휘발유 등 에너지 가격 동향을 조사하고, 결과를 시 누리집에 정기적으로 공개해 시민들에게 투명한 물가 정보를 제공할 계획이다. 특히, 가격표시제와 원산지 표시제 위반, 매점 매석 등 유통 질서를 교란하는 불공정 거래 행위에는 관계 공무원이 현장 점검을 실시해 물가 불안 요인을 사전에 차단할 예정이다.

침체된 지역 상권 회복을 위한 소비 진작 대책도 추진한다. 시는 오는 3월 20일부터 29일까지 열흘간 진행되는 '2026년 경기살리기 통큰 할인' 기간 동안 경안시장 등 지역 내 7개 주요 상권에서 광주사랑카드를 사용할 경우 최대 20% 환급 혜택을 제공해 시민들의 소비 부담을 낮출 계획이다.

물가 안정에 이바지하는 '착한가격업소' 활성화를 위한 정책도 확대한다. 기존 월 1회 운영하던 '외식 업의 날'을 주 1회로 확대해 저렴한 가격을 유지하는 업소 이용을 장려하고 소상공인의 착한가격업소 지정 참여도 적극 유도할 방침이다.

이와 함께 시는 소상공인 단체와 기업인 단체, 경기신용보증재단, 경기도경제과학진흥원 등 관련 기관과 협력 체계를 강화해 현장의 애로사항을 수렴하고 발굴된 과제를 시정에 반영하는 등 민관 협력 기반의 현장 중심 행정을 추진할 예정이다.

AD

방세환 시장은 "중동발 위기에 따른 물가 상승 압력이 커지고 있는 만큼 시장이 직접 현장을 챙기며 시민들이 체감하는 경제적 부담을 최소화하겠다"며 "쓸 수 있는 모든 행정 수단을 동원해 민생경제 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>