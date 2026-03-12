국회의장, 원내대표 회동

개헌 문제를 두고 여야가 이견을 보였다. 우원식 국회의장의 지방선거 동시 개헌 제안과 관련해 더불어민주당은 진지하게 논의에 임할 뜻을 밝혔지만, 국민의힘은 거부 의사를 재확인했다.

12일 우 의장과 한병도 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표는 회동했다. 앞서 9일 긴급 기자회견을 통해 비상계엄에 대한 국회 통제권 강화, 5·18 정신 헌법전문 수록, 지역균형발전 등을 헌법에 담을 것을 제안했던 우 의장은 "미래와 더 단단한 민주주의를 위해 전향적 결단을 내려주기를 바란다"며 "오는 17일까지 국회에 개헌특위를 구성할 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.

이에 한 원내대표는 "이 정도의 내용(의장이 제안한 개헌)은 충분히 논의할 수 있다"며 "진지하게 논의를 시작해야겠다"고 밝혔다.

다만 송 원내대표는 "중동전쟁이 유가나 물가를 자극해 국민들이 매우 어려운 상황에 있다"며 "이럴 때일수록 민생에 집중했으면 좋겠다"고 했다. 송 원내대표는 "개헌이라는 큰 과제가 떨어지면 모든 논의가 개헌으로 빠져들어 갈 수 있다는 점 고려해야 한다"며 "한 번 더 재고해달라"고 요청했다.

