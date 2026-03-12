경남 창원특례시는 12일 시청 접견실에서 NH농협은행 관계자들이 참석한 가운데 제휴카드 적립기금 전달식을 개최했다.

NH농협은행, 창원특례시 제휴카드 적립기금 전달. AD 원본보기 아이콘

이번 기금은 지난해 창원사랑카드를 비롯한 13종의 제휴카드 이용 실적에 따라 적립된 것으로, 카드 사용액의 0.1∼1.0%가 포인트로 쌓여 시 발전을 위한 재원으로 환원된다.

창원시와 NH농협은행은 2010년 제휴 협약 체결 이후 매년 적립기금을 조성해 오고 있으며, 현재까지 총 13억4000만원을 조성했다. 시는 이를 세입 예산에 반영해 시민 생활과 직결되는 다양한 사업에 활용하고 있다. 단순한 금융 제휴를 넘어 지역과 금융기관이 함께 상생 구조를 만들어가고 있다는 점에서 의미를 더 하고 있다.

정영철 창원시지부장은 "시민들의 카드 이용이 지역 발전으로 이어진다는 점에서 더욱 뜻깊다"고 말했다.

AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "오랜 기간 꾸준히 동참해 준 데 대해 감사드린다"면서 "기탁된 기금이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 책임 있게 활용하겠다"고 화답했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>