전쟁 변수에 출렁이는 증시…공포 구간 이후 반등 전략 주목

미국과 이란 전쟁 여파로 국내 증시가 급락과 급등을 반복하며 변동성이 확대되고 있다. 원유 교역로 봉쇄 우려로 '오일 쇼크'가 부각되며 지수가 크게 하락했지만, 전쟁 조기 종결 기대가 나오자 곧바로 급등하는 등 투자 심리가 크게 흔들리는 모습이다. 시장에서는 현재 투자 심리가 과거 주요 충격 당시와 유사한 공포 구간에 진입했다는 분석이 제기된다.

증권가에서는 공포 구간 이후 반등 가능성에 주목할 필요가 있다고 보고 있다. 과거 사례를 보면 실적 전망이 상향된 기업과 낙폭이 과도했던 종목이 빠르게 회복하는 경향이 나타났다는 설명이다. 특히 실적 기반이 견조한 업종과 가격 조정이 컸던 소비 관련 업종이 상대적으로 양호한 수익률을 보일 수 있다는 분석이 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

