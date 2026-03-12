통합 건강관리 서비스 공동 개발

세라젬이 디지털 헬스케어 분야 기업들과 디지털 헬스케어 서비스 고도화를 위한 '헬스케어 얼라이언스 업무 협약식'을 체결했다고 12일 밝혔다.

(왼쪽부터) 솔닥 김민승 대표, 딥메디 이광진 대표, 세라젬 조용준 미래전략추진단장, 윤미나 고객경험혁신부문장, 박준용 AX센터장, 에버엑스 윤찬 대표, 임플라인치과그룹 유종균 그룹 대표. 세라젬

이번 협약식은 서울 강남구 세라젬 서울타운에서 인공지능(AI) 기반 디지털 바이오마커 분석 기업인 딥메디, 비대면 진료 솔루션 기업 솔닥, 근골격계 디지털 헬스케어 기업 에버엑스, 국내 치과 브랜드 임플라인치과그룹 등이 참여한 가운데 개최됐다.

참여 기업들은 세라젬과 협력을 통해 디지털 기술과 헬스케어 서비스를 결합한 통합 건강관리 서비스를 공동 개발하고, 헬스케어 플랫폼 기반 협력 생태계 구축을 위해 힘을 모을 예정이다.

세라젬은 자사의 디지털 헬스케어 플랫폼을 중심으로 건강 데이터 기반 헬스케어 서비스와 맞춤형 웰니스 프로그램을 공동 개발하고, 신규 고객 접점 확대와 사업 모델 고도화를 추진할 방침이다.

딥메디와는 디지털 바이오마커 기반 건강 분석 기술을 바탕으로 건강 데이터 활용 가능성을 검토한다. 솔닥과는 플랫폼에서 측정된 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 건강 관리 서비스와 의료기관 협력 모델을 모색하고, 관련 법령 범위 내에서 서비스 연계 가능성도 함께 살펴볼 예정이다. 에버엑스와는 근골격계 측정 데이터를 활용한 맞춤형 운동 및 관리 프로그램 개발을 추진할 계획이다. 임플라인치과그룹과는 고객 및 임직원의 건강 증진을 위한 건강관리 프로그램과 온·오프라인 공동 프로모션도 전개할 계획이다.

세라젬 관계자는 "이번 협약은 다양한 기술 기업과 의료기관의 전문성을 결합해 차세대 헬스케어 서비스 개발을 위한 협력의 일환"이라며 "앞으로 헬스케어 얼라이언스를 중심으로 기술과 서비스 분야의 파트너십을 지속 확대하고 건강 데이터 기반 헬스케어 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

