시, 굴착기·드론 등 농작업 자격증 교육 본격화

경기 포천시는 농촌 고령화로 인한 인력 부족 문제를 해소하고 농업의 기계화·스마트화를 통한 생산성 향상을 위해 '2026년 농작업 분야 자격증 취득 과정' 교육을 본격적으로 시작한다.

이번 교육은 장년층을 대상으로 하는 '농업현장 맞춤형 자격증 취득 지원사업'과 만 49세 미만을 대상으로 하는 '청년농업사관학교'를 통합해 운영한다. 이를 통해 예산 효율성을 높이고 세대별 맞춤형 교육을 제공하는 데 중점을 뒀다.

교육 대상자는 지난 1월 모집을 통해 선발된 인원으로, 농업현장 맞춤형 과정 14명과 청년농업사관학교 과정 18명 등 총 32명이다. 교육은 농업 현장에서 활용도가 높은 장비를 중심으로 진행되며, △굴착기(3t 이상·미만) 18명 △지게차(3t 미만) 4명 △드론 1종 10명 과정으로 운영된다.

교육은 관내 지정 위탁 교육기관에서 이론과 실습을 병행해 진행되며, 농업 현장에서 활용할 수 있도록 실무 중심으로 운영된다. 특히 3t 미만 굴착기와 지게차 과정은 교육 이수 후 바로 면허 취득이 가능하며, 3t 이상 굴착기와 드론 1종 과정은 국가기술자격 시험 합격을 목표로 집중 교육 과정이 진행된다.

포천시농업기술센터 농업지원과장은 "이번 교육을 통해 농업인들이 전문 기술을 습득해 농가 소득 증대와 스마트 영농 실현에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



