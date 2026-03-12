WATER KOREA 2026, 물산업·신기술 망라



216개 기업·609개 부스 규모 2만여명 방문



박형준 시장 "스마트·친환경 전환 가속 시점"

부산에서 국내 최대 규모 물산업 전시회가 열린다.

부산시 상수도사업본부는 오는 18일부터 20일까지 3일간 벡스코에서 '2026 국제물산업박람회(WATER KOREA)'를 연다고 12일 알렸다. 개막식은 18일 오전 11시 벡스코 제1전시장에서 열린다.

이번 박람회는 'Smart Water Blue Future'를 주제로 열린다. 기후위기 대응과 디지털 전환을 핵심 키워드로 최신 물산업 기술과 상하수도 관리 체계 발전 방안을 공유하는 자리다.

국제물산업박람회는 국내 물산업 활성화와 관련 종사자 교류를 위한 전시회다. 부산 개최는 2016년 이후 10년 만이다. 전시회에서는 첨단 장비와 인공지능(AI) 기반 물관리 기술을 한자리에서 볼 수 있다.

행사는 부산시와 한국상하수도협회가 공동 주최·주관한다. 행정안전부, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국환경산업기술원, 대한무역투자진흥공사 등이 후원한다.

박람회에 216개 기업이 참가하고 609개 부스가 운영된다. 2만여명이 방문할 것으로 예상되며 투자유치 등 기업 성과는 600억원 규모로 기대된다.

전시 분야는 상하수도 건설, 수처리 설비, 관로, 맨홀과 밸브, 시설 운영, 측정기기, 인공지능 기반 스마트 상하수도, 조사·진단·시험·분석, 슬러지 처리 등이다. 참가 기업에는 투자유치와 판로 확대 기회를 제공한다.

취업박람회와 수출구매 상담회도 열린다. 세미나, 체육대회, 논문 공모전, 학술대회 등 다양한 행사도 마련된다. 수처리 디지털 전환(AX·DX), 싱크홀 예방, 친환경 대체에너지 기술 등 물산업 최신 기술을 공유한다.

부산시는 단독 홍보관도 운영한다. '취수원 다변화 사업'의 필요성을 소개한다. 부산경제진흥원과 함께 환경산업 청년 일자리 박람회도 연다. 청년 구직자와 기업 간 채용 연결을 지원한다.

부산 기업 10곳이 참여하는 공동기업관도 설치한다. 참가 기업은 에스테크, 플로워크연구소, 준엔지니어링, 비욘드오션, 하이크린, 에쓰엠팹, 아쿠아셀, 디에이치테크, 와이비엔지니어링, 이지에버텍이다. 시는 전시 참가비 일부와 구매 상담회를 지원한다.

박형준 부산시장은 "국내 물산업이 스마트·친환경 전환을 가속화하는 시점"이라며 "10년 만에 부산에서 열리는 WATER KOREA를 통해 국내외 기업에 실질적인 사업 기회를 제공하고 물산업 발전을 이끌겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



