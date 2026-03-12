안성이 경기 남부 교통 중심지로 도약할 것이란 기대감이 커지고 있다. 용인~충주 민자고속도로가 민자적격성 조사를 통과한 데 이어 후속 절차도 순조롭게 진행되고 있어 광역 교통망 확충에 속도가 붙고 있기 때문이다.

해당 고속도로 사업은 지난해 9월 민자적격성 조사를 통과했으며, 현재 전략환경영향평가가 진행되는 등 사업 추진이 차질 없이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

용인~충주 민자고속도로는 포천~세종고속도로 용인지역에서 시작해 안성 동부권 중부고속도로 일죽IC 인근을 거쳐 충주에서 중부내륙고속도로와 연결되는 노선이다. 총 연장 약 55km 규모로 추진되며, 2030년 착공, 2035년 전후 완공을 목표로 하고 있다.

이 고속도로가 완공되면 포천~세종고속도로와 중부고속도로, 중부내륙고속도로를 연결하는 새로운 광역 교통 축이 형성돼 수도권과 충청권을 오가는 이동 편의성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 특히 안성 동부권을 통과하는 노선인 만큼 그동안 상대적으로 교통 인프라 확충에서 소외됐던 지역의 접근성이 크게 향상될 것으로 전망된다.

이와 함께 안성은 철도 교통망 확충도 동시에 추진되고 있다. 중부권 광역급행철도(JTX)를 비롯해 수도권내륙선(동탄~안성~진천~청주공항), 경강선 안성 연장, 평택~부발선 등 다양한 광역 철도 사업이 계획되면서 도로와 철도를 아우르는 교통 인프라 확충이 동시에 진행되는 모습이다.

이들 교통망이 구축되면 안성은 수도권과 충청권을 연결하는 사통팔달 교통 요지로 자리매김할 전망이다. 광역 교통망 확충은 출퇴근 여건을 개선하고 생활권을 확장시키는 것은 물론, 산업 연계와 인구 유입 등 도시 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

이 같은 변화 속에서, 아양택지개발지구 마지막 분양 단지인 금성백조의 '안성 아양 금성백조 예미지'가 대표적인 수혜 단지로 주목받고 있다.

경기도 안성시 아양택지개발지구 B2블록 일원에 들어서는 이 단지는 지하 1층~지상 최고 25층, 8개 동, 전용면적 84㎡, 총 657가구 규모로 조성된다. 분양가상한제 적용으로 합리적인 가격 경쟁력을 확보했으며, 이미 완성된 생활 인프라와 더불어 미래가치까지 동시에 누릴 수 있다는 점이 특징이다.

단지는 세종포천고속도로 안성맞춤IC, 평택제천고속도로 남안성IC, 경부고속도로 안성IC 등을 통해 수도권 주요 지역으로의 이동이 편리하다. 여기에 향후 용인~충주 고속도로까지 구축되면 광역 교통망은 더욱 촘촘해질 전망이다.

교육 여건 또한 탁월하다. 백성초, 안성중(2027년 이전 예정), 고등학교 예정부지가 도보권에 위치해 트리플 학세권 갖췄다. 또 아양도서관, 학원가 등 교육 인프라도 풍부해 자녀를 둔 수요자들의 관심이 크다.

중심상업지구를 비롯해 이마트, 하나로마트, CGV, 경기도의료원 안성병원 등 다양한 편의시설이 밀집해 있으며, 아양2근린공원, 아롱개문화공원, 알미산 공원, 안성천 등 녹지도 풍부해 주거환경 역시 쾌적하다.

직주근접 프리미엄도 돋보인다. 단지는 안성제1~5산업단지와 미양농공단지 등이 차량 10분대 거리에 위치해 있으며, 현대차그룹 미래 모빌리티 배터리 안성 캠퍼스와 반도체 소부장 특화단지 조성 등 굵직한 산업 개발이 추진돼 미래 성장성과 일자리 창출 효과가 기대된다. 또한, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터, 삼성전자 첨단 시스템 반도체 클러스터도 차량 30분대 거리에 있어 광역 배후 수요까지 흡수할 수 있다.

한편, '안성 아양 금성백조 예미지'의 견본주택은 경기도 안성시 옥산동 일원에 마련돼 있으며, 현재 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 관련 자세한 사항은 홈페이지 또는 대표번호를 통해 확인할 수 있다.

