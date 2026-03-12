16명 시작으로 4월까지 총 78명 배치

'라오스 언어도우미' 채용으로 소통 강화

영천시는 본격적인 농번기를 앞두고 농촌 일손 부족 문제를 해결하기 위해 라오스 외국인 계절근로자 유치에 총력을 기울이고 있다고 12일 밝혔다.

시는 12일 오전 1차로 입국한 라오스 계절근로자 16명과 이들의 안정적인 정착을 도울 언어도우미 1명을 김해국제공항에서 맞이했다.

이날 입국한 근로자들은 영천시 농업기술센터에서 열리는 환영식을 마친 뒤, 관내 7개 농가에 우선 배치돼 영농 현장에 활력을 불어넣을 예정이다.

이번 1차 입국을 시작으로 영천시의 외국인 인력 공급은 더욱 확대된다.

4월 초와 4월 말에는 2~3차에 걸쳐 총 62명의 라오스 근로자가 추가로 입국해 관내 31개 농가에 배치될 예정이며, 이로써 올해 총 78명의 라오스 계절근로자가 영천의 농업 현장에서 활약하게 된다.

특히, 올해 영천시가 새롭게 도입한 '라오스 전담 언어도우미' 제도가 눈에 띈다.

시는 라오스어 통역이 가능한 인력 1명을 8개월간 기간제근로자로 채용해 농업기술센터에 배치한다.

이는 외국인 근로자 도입 시 가장 큰 고충이었던 의사소통 문제를 해결하기 위한 조치로, 농가주와 근로자 사이에서 가교 역할을 수행하며 작업 효율성을 대폭 높일 것으로 기대된다.

한편, 영천시는 지난해에도 라오스 계절근로자 도입을 통해 농가로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

지난해의 성공적인 운영 경험을 바탕으로, 올해는 대규모 인력 도입과 함께 언어도우미 채용 등 맞춤형 지원책을 더해 '인력 공급-소통-사후 관리'로 이어지는 원스톱 지원 체계를 구축했다.

배치 예정 농가주들은 "본격적인 농사철을 앞두고 일손 구하기가 하늘의 별 따기였는데, 시에서 적기에 인력을 공급해 주고 소통을 도울 도우미까지 지원해 주니 천군만마를 얻은 기분"이라며 환영의 뜻을 전했다.

시 관계자는 "농번기 인력 수급은 농가 생계와 직결된 중요한 사안인 만큼, 4월 말까지 계획된 78명의 인력이 차질 없이 입국해 현장에 배치될 수 있도록 만전을 기하겠다"며, "단순한 인력 지원을 넘어, 외국인 근로자들이 지역에 잘 적응하고 농가와 상생할 수 있도록 다각도로 지원하겠다"고 밝혔다.

