해태제과 비스킷 제품 2종 가격 인하…"물가 안정 동참"

제과·라면업계 첫 가격 인하

원재료 공급가 인하 반영

해태제과가 밀가루 원재료 비중이 높은 비스킷 제품 2종의 가격을 인하한다고 12일 밝혔다.

최근 밀가루와 설탕 업체들이 원재료 가격을 내린 이후 제과업체가 제품 가격을 인하한 건 이번이 처음이다.

해태제과에 따르면 '계란과자 베베핀'은 가격을 1900원에서 1800원으로 5.3% 내리고, '롤리폴리'는 1800원에서 1700원으로 5.6% 인하한다. '롤리폴리' 대용량 제품도 5000원에서 4800원으로 4.0% 낮춘다.

해태제과는 기존 공급된 재고가 소진되는 대로 인하된 가격으로 제품을 공급할 계획이다.

해태제과 관계자는 "이란 사태로 인한 유가 상승 등으로 비용 부담이 지속돼 경영 환경이 어려운 상황이지만, 고객 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다"고 말했다.

