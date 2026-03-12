사고 후 택시로 도주…군사 경찰 인계

동승자, 음주운전 방조 혐의 입건 예정

서울 강남구에서 만취 상태로 운전하다 앞서가던 차를 들이받은 뒤 도주한 20대 현역 군인이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전 및 특정범죄가중법상 위험운전치상 도주 혐의로 20대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 12일 밝혔다.

서울 강남경찰서 전경.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 7시16분께 서울 강남구 청담동의 한 대로에서 만취 상태로 운전하다 앞서가던 카니발 차량을 들이받는 사고를 내고 도주한 혐의를 받는다.

그는 사고 직후 택시를 타고 서울 용산구 소재의 병원으로 이동한 것으로 알려졌다. 경찰은 동선을 추적해 병원에서 A씨를 검거했다.

음주 측정 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 것으로 파악됐다. A씨와 동승한 20대 남성 B씨 또한 만취 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 현역 군인인 A씨를 군사 경찰에 인계하고, 일반인 동승자 B씨를 도로교통법상 음주 운전 방조 혐의로 입건할 예정이다.

