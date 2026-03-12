전체 지분 14% 환매 요청에 7%로 한도상향

월가에서 사모 대출의 부실화 위험에 대한 우려가 높아진 가운데 대규모 환매 요청이 또 나왔다. 대체투자 전문 운용사 클리프워터는 330억달러(약 48조7641억원) 규모의 주력 펀드인 '클리프워터 기업대출펀드'에서 투자자들이 전체 지분의 14% 달하는 환매 요청이 들어왔다고 밝혔다.

11일(현지시간) 블룸버그 통신은 클리프워터가 1분기 환매를 최대치인 7%까지만 허용하기로 했다고 투자자들에게 보낸 서한을 인용해 보도했다. 클리프워터는 당초 이 펀드의 분기별 환매 한도를 5%로 설정했으며, 관련 규제에 따라 환매 한도를 최대 7%까지 상향할 수 있도록 했다. 환매 한도를 5%로 할지 7%로 할지 검토했는데, 투자자들의 요구가 빗발치자 이번 분기 환매 한도를 규제상 최대치까지 올린 것이다.

최근 인공지능(AI) 발전이 소프트웨어 업체들의 수익성을 흔들며 관련 기업의 대출 부실이 가시화될 것이란 우려로 사모 신용 펀드 전반에서 환매 요청이 쇄도하고 있다. 이 상품은 기관이 아닌 개인 투자자 비중이 높아 오히려 시장 불안감에 쉽게 휘둘리고 있는 것으로 분석된다.

클리프워터는 개인 투자자나 고액 자산가 등을 겨냥한 사모대출펀드를 운용하고 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 클리프워터는 지난해 고액 자산가 등으로부터 총 165억달러 규모의 투자금을 조달해 경쟁사인 아레스 매니지먼트, 블루아울, 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙록의 HPS 인베스트먼트 등을 앞질렀다.

클리프워터 외에 다른 운용사들도 환매 제한 조치를 취하고 있다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 자회사인 HPS 인베스트먼트는 최근 사모대출 펀드 가치의 9.3%에 해당하는 환매 요청을 받았다. 이곳은 환매 한도를 5%로 제한했다. 블루아울은 지난달 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구 중단하겠다고 밝혀 월가의 우려를 사기도 했다. 블랙스톤은 최근 820억달러 규모의 대표 사모대출 펀드(BCRED)와 관련해 펀드 지분의 7.9%에 달하는 환매 요청을 모두 수용했다.

클리프워터 측은 여전히 펀드의 성과가 견조하다는 입장이다. 창업자이자 최고경영자(CEO)인 스티븐 네스빗은 서한에서 2019년 6월 이후 연 환산 수익률이 9.4%를 기록했으며, 과거 실현 손실률이 거의 0%에 가깝다고 강조했다. 또 순자산가치(NAV) 대비 유동성 비율은 약 21%로 대응 여력이 충분하다고 설명했다.

