목포시공무직노동조합 '姜예비후보 공개지지'

강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보. AD 원본보기 아이콘

강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 '승진장사·이권장사 없는 깨끗한 시정'을 선언하며 공직사회 혁신 의지를 밝혔다.

강 예비후보는 11일 입장문을 통해 "목포 대전환의 출발점은 공직사회가 시민을 위해 신명나게 일할 수 있는 행정 환경을 만드는 것"이라며 "승진과 인사를 둘러싼 매관매직과 이권 개입을 반드시 근절하겠다"고 말했다.

그는 공무원 인사 시스템 전면 개편도 약속했다. 강 예비후보는 "목포 발전을 위한 정책 아이디어 발굴과 AI 등 미래산업 투자 유치, 관광 활성화, 시민 편익 증진 등에서 성과를 낸 공무원이 제대로 평가받는 구조를 만들겠다"며 "근무평정과 승진, 전보 등 인사 전반을 공정성과 성과 중심으로 개편하겠다"고 밝혔다.

또 공사 수의계약 등 각종 계약 행정의 투명성 강화 의지도 강조했다. 그는 "계약 행정이 공정하게 운영될 때 지역 건설업도 함께 성장할 수 있다"며 "투명하고 깨끗한 계약 시스템을 통해 지역 건설업이 목포 경제의 한 축으로 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.

선거 때마다 논란이 되는 시장 측근 인사의 행정 개입 문제에 대해서도 강한 차단 의지를 밝혔다. 강 예비후보는 "시장 주변 인사들이 행정과 계약에 개입하는 관행은 목포 발전을 가로막는 대표적 폐해"라며 "당선될 경우 이러한 개입을 원천적으로 차단해 공정한 행정을 확립하겠다"고 강조했다.

지난 11일 목포시공무직노동조합가 강성휘 예비후보에 대한 공개 지지 선언과 정책협약을 체결했다. 강성휘 선거사무실 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 목포시공무직노동조합이 강 예비후보에 대한 공개 지지 선언과 정책협약을 체결했다.

목포시공무직노동조합은 "강성휘 예비후보는 공공노동의 가치를 이해하고 공무직 노동자의 처우 개선과 권익 보호에 관심을 가져왔다"며 "공정한 인사와 투명한 시정 운영을 통해 목포 행정을 바로 세울 적임자라고 판단해 공개 지지를 결정했다"고 밝혔다.

협약에는 국비·도비 재원 공무직 임금체계 단계적 통합, 고용승계 및 직접고용 원칙 확립, 퇴직금 누진제 150% 상향 추진, 환경미화원 인사·인권 보호 점검체계 구축, 공무직·환경미화원 정년 연장 로드맵 마련 등이 담겼다.

강 예비후보는 "묵묵히 시민을 위해 일해 온 공무직 노동자 여러분의 지지를 큰 책임으로 받아들이겠다"며 "공직사회가 시민을 위해 당당하게 일할 수 있는 환경을 만들고 공정하고 깨끗한 시정으로 목포의 새로운 도약을 이루겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



