현지 소형 건설장비 시장 공략

대동은 3년마다 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 규모 건설기계 전문 전시회 '콘엑스포 2026'에 참가했다고 12일 밝혔다.

전 세계 2000여 개 기업과 10만 명 이상의 관람객이 참가하는 글로벌 산업 행사인 이번 전시회에서 대동은 카이오티(KIOTI) 브랜드로 처음 참가해 실내 약 743㎡, 야외 약 279㎡ 규모의 대형 부스를 운영하며 소형 건설장비(CCE) 라인업을 선보였다.

실내 부스에서는 2023년 북미 시장에 출시한 콤팩트 트랙 로더 'TL750'와 스키드 로더 'SL750'을 전면에 배치했다. 두 제품은 현장 작업 최적화와 운전자 편의성을 강화한 모델로, 북미 시장에서 대동의 CCE 사업 확장을 이끄는 주력 제품군이다.

야외 부스에서는 실제 작업 환경을 구현한 라이브 시연을 통해 스키드로더와 콤팩트 트랙 로더의 작업 성능, 조작성, 현장 활용성을 직접 체험할 수 있도록 했다. 이를 통해 관람객들은 장비의 주행 안정성, 작업 반응성, 다양한 작업기 활용 가능성을 현장에서 확인했다.

특히 대동은 소형 굴삭기(MEX)를 처음으로 공개하며 업계 관계자와 관람객들의 관심을 모았다. 소형 굴삭기는 북미 CCE 시장에서 활용도가 높은 핵심 장비로, 대동은 이번 콘엑스포를 통해 스키드로더·콤팩트 트랙 로더에 이어 소형 굴삭기까지 건설장비 라인업을 확장한다는 전략을 공고히 했다.

대동은 농기계 분야에서 검증된 내구성과 품질 경쟁력을 건설장비에 접목해 북미 시장에서 신뢰도 높은 브랜드로 자리매김한다는 계획이다. 특히 지난해부터 북미 건설장비 전문 딜러 영입에 박차를 가하고 있으며 올해 북미에서 1000억원 이상의 CCE 판매 매출을 목표로 하고 있다.

윤치환 대동 북미법인 부사장은 "콘엑스포 참가로 카이오티 브랜드가 북미 콤팩트 건설장비 시장에서 확실한 존재감을 보여줬다"며 "농기계 분야에서 검증된 제조 경쟁력과 딜러 네트워크를 바탕으로 북미 고객이 요구하는 신뢰도 높은 콤팩트 건설장비를 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



