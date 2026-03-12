4월30일까지 할인 이벤트 진행

제품 손상 최소화, 세정력 극대화

전문 기술 교육 수료한 엔지니어

LG전자 시스템에어컨 및 냉난방공조설비(HVAC) 유지보수 전문 자회사 하이엠솔루텍이 오는 16일부터 4월 30일까지 'LG 베스트케어 봄맞이 시스템에어컨 세척 20% 할인' 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

하이엠솔루텍은 다가오는 봄을 맞아 LG베스트케어 행사 기간 내 접수한 고객을 대상으로 가정용과 상업용 천장형 LG 시스템에어컨의 세척 서비스를 20% 할인된 가격에 제공한다. 대상 제품은 '일반형 시스템에어컨'과 '공기청정 시스템에어컨(공청형)'이다.

하이엠솔루텍의 LG 정품 세척 서비스는 특허 받은 세척 프로세스를 기반으로 제품 손상은 최소화하고 세정력은 극대화했다. 여기에 하이엠솔루텍만의 전용 장비를 활용한 고온(40℃) 및 고압(120Bar) 세척으로 내부 오염물질을 제거하며, 탈취 및 코팅 작업까지 더해 냉방 효율과 쾌적한 실내 환경을 동시에 제공한다.

또 기기의 부식을 방지하기 위한 친환경 세척 약품부터 부품별 전용 약품을 사용하고, 세척 완료 후에는 리포트를 제공해 기기 상태 진단과 사후 관리까지 지원한다. 모든 과정은 LG전자의 전문 기술 교육을 수료한 엔지니어가 직접 방문해 수행함으로써 체계적인 서비스를 제공한다.

세척 상품은 부품의 오염도와 실내기 종류에 따라 선택할 수 있다. 특히 '프리미엄 분해 세척' 상품은 특허를 받은 20단계 세척 프로세스를 적용해 그릴부터 판넬, 드레인팬, 송풍팬, 열교환기 등 평소 관리가 어려운 핵심 부품을 완전 분해 후 세척한다. 또 필터별 특성에 맞춘 전문 서비스를 통해 쾌적한 공기질 확보는 물론 기기의 운전 효율까지 지속적으로 유지할 수 있다.

이번 프로모션 혜택과 관련된 더욱 자세한 내용은 하이엠솔루텍 홈페이지 및 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

유광열 하이엠솔루텍 대표는 "최근 여름이 시작되는 시기가 빨라지면서 봄철 시스템에어컨 사전 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "국내 시스템에어컨 서비스 1위 기업으로서 LG 정품 세척 서비스를 통해 고객들이 올여름에도 쾌적한 실내 환경을 유지하고 냉난방 효율도 높일 수 있도록 고객 만족을 극대화하겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



