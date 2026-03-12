국립보건연구원, 정신과 치료시 사망·심근경색·뇌졸중 위험↓

'심장 치료' 이후 '마음 치료' 필요성 확인

심인성(심장성) 쇼크(Cardiogenic Shock) 생존자 10명 중 1명은 퇴원 후에도 우울증이나 불안장애 등을 겪는 것으로 나타났다. 이들이 정신과 치료를 받을 경우 심근경색이나 뇌졸중, 재혈관술, 심부전 입원 등을 겪거나 사망할 위험은 크게 감소했다.

심인성 쇼크 생존자 정신건강 위험 및 치료 효과 AD 원본보기 아이콘

12일 질병관리청과 국립보건연구원이 2012년부터 2022년까지 심인성 쇼크로 중환자실에 입원했다가 퇴원한 성인 환자 11만여명의 국민건강보험공단 자료를 분석한 결과, 심인성 쇼크 생존자의 약 10%인 1만1166명이 퇴원 후 새롭게 우울증, 불면증, 불안장애, 정신분열 스펙트럼장애 등 정신질환 진단을 받은 것으로 나타났다.

또 이렇게 정신건강 문제가 발생한 환자는 그렇지 않은 환자보다 사망률 및 심혈관 사건 위험이 8% 높았다.

심인성 쇼크란 심장의 기능부전으로 인한 심박출량의 감소와 이에 따른 주요 장기로의 관류 감소가 일어나 생명을 위협하는 상태로, 중환자실 진료가 필요한 내과적 응급 상황을 말한다. 병원 내 사망률이 약 40~50%에 이르는 데다, 치료 후 생존하더라도 심혈관 합병증뿐 아니라 정신 건강 문제를 겪을 수 있어 최근에는 '집중치료 후 증후군(중환자실 입원 후 발생하거나 악화된 신체적·인지적·정신적 기능장애로서 치료 중 또는 퇴원 후에도 지속되는 상태)의 일부로도 보고되고 있다.

국립보건연구원은 심인성 쇼크 환자의 진단·치료·모니터링에 대한 표준화된 진료지침 및 가이드라인 마련을 위해 27개 병원이 참여하는 다기관 연구 자료(RESCUE-NIH)를 구축·운영하고 있다. 이를 통해 우리나라 심인성 쇼크 환자의 ▲예후예측 및 관리지표 발굴 ▲환자 및 의료진을 위한 교육 프로그램 효과성 평가 ▲치료현황 등을 파악한다.

특히 이번 연구에서는 정신질환 진단 후 적절한 정신과 치료를 받은 경우 건강 결과가 더 좋아지는 것으로 확인됐다. 항우울제, 항불안제, 수면제 등 정신과 약물 치료를 받은 환자들은 비치료군에 비해 주요 심혈관질환은 44%, 전체 사망 위험은 49% 감소하는 효과가 나타났다.

이는 심인성 쇼크 생존자의 정신건강 문제가 단순한 후유증이 아니라 장기 임상 예후에 영향을 주는 위험인자이며, 적절한 정신과적 약물 치료를 통해 조절 가능한 요인임을 보여준다.

연구진은 "심인성 쇼크 생존자는 극심한 생리적·심리적 스트레스를 겪는 고위험군임에도 그동안 정신건강 문제는 치료 우선순위에서 밀려 있었다"며 "퇴원 이후 정기적인 정신건강 평가 등 '마음의 회복'을 함께 관리하는 의료체계를 정착시키고 중환자 생존자 관리 정책과 진료 지침에 정신건강 관리가 포함돼야 한다"고 강조했다.

임현정 국립보건연구원 심혈관질환연구과장은 "이번 연구는 대규모 인구 기반 코호트 자료를 통해 심인성 쇼크 환자의 생존율 향상과 삶의 질 개선을 위한 치료 근거를 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



