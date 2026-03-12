박병무 "지난 2년, 실적 턴어라운드 위한 준비"

"매출 5조원 목표, 시장과 약속하겠다"

엔씨소프트가 모바일 캐주얼 게임을 신성장 동력으로 하는 올해 3대 핵심 성장 전략을 제시했다. 신규 지적재산권(IP) 발굴과 파이프라인 다양화로 2030년 매출 5조원을 달성하겠다는 목표도 공개했다.

박병무 엔씨소프트 공동대표가 12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 2026 엔씨 경영전략 간담회에서 발표하고 있다. 공병선 기자 AD 원본보기 아이콘

박병무 엔씨소프트 공동대표는 12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 '2026 엔씨 경영전략 간담회'에서 "지난 2년은 체제를 개선하고 올해 실적 턴어라운드를 하기 위한 준비였다"며 "장르 포트폴리오 다각화, 짧은 개발 사이클 및 체계적 검증을 통한 출시 성공률 제고, 서구권 시장 및 여성·젊은 세대까지 타깃 확대, 민첩·고효율 조직 전환 등에 집중했다"고 말했다.

엔씨소프트는 성장을 위한 3대 핵심 전략으로 ▲레거시 IP 고도화 ▲신규 IP 확보 ▲모바일 캐주얼 사업을 제시했다. 리니지 등 기존 IP의 안정적 매출을 이어가면서 신작 라인업을 다양화하고 모바일 캐주얼 분야를 키우겠다는 전략이다. 박 대표는 "특정 IP에 몰려 있어 게임 성공과 실패에 실적과 주가 변동이 컸다. 특정 게임 실패에 흔들리지 않고 지속가능한 경영 환경을 만드는 게 중요하기 때문에 세 가지 핵심 전략을 만들었다"며 "게임성 평가 위원회, 기술성 평가 위원회, 진척도 관리 태스크포스(TF) 등을 운영해 게임의 완성도와 시장성 확보 및 개발 기간 관리 등에 주력하고 있다"고 말했다.

특히 엔씨소프트는 모바일 캐주얼 사업 분야를 신성장 동력으로 지목했다. 지난 10일 독일의 게임 리워드 플랫폼 기업 '저스트플레이'를 약 3016억원에 사들이는 등 인수합병(M&A)을 통해 파이프라인을 늘려가고 있다. 엔씨소프트는 저스트플레이와 베트남의 리후후, 슬로베니아의 무빙아이, 한국의 스프링컴즈 등 4개 모바일 캐주얼 게임 개발사 등을 확보했다. M&A 전문가로 불리던 박 대표가 올해부터 실적을 내기 위해 공격적 행보를 시작한 것으로 풀이된다. 박 대표는 "모바일 캐주얼 게임이 글로벌 게임 시장의 30%를 차지하고 있는데 국내 게임사들은 등한시하고 있었다"며 "엔씨소프트의 검증된 데이터 분석 능력과 라이브 운영 역량에 실제 실행 경험을 갖춘 인재의 결합은 모바일 캐주얼 사업을 성공으로 이끌 것"이라고 말했다.

AD

박 대표는 2030년 매출 5조원 달성 등 재무적인 성과를 이뤄내겠다고 강조했다. 엔씨소프트는 올해 매출 2조5000억원과 의미 있는 영업이익을 달성하고 2030년 매출 5조원과 자기자본이익률(ROE) 15% 이상 등을 목표로 제시했다. 지난해 매출은 전년 대비 5% 감소한 1조5069억원, 영업이익은 흑자 전환한 161억원을 기록했다. 박 대표는 "예측과 지속 가능한 성장 모델을 만드는 게 목표"라며 "2030년 매출 5조원과 ROE 15% 이상 목표를 시장과 약속한다. 약속은 항상 지켰다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>