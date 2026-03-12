'중국 반찬', '파오차이' 표기해 판매중

서경덕 "올바른 표기 홍보해야"

대만 현지에서 김치를 중국 반찬, 파오차이 등으로 표기한 사진. 서경덕 교수 페이스북 AD 원본보기 아이콘

대만 곳곳에 김치 표기 오류가 심각한 것으로 알려졌다. 김치를 중국 반찬(Chinese Side Dishes)이라고 적는가 하면, 파오차이(泡菜)로 표기해 판매하는 경우도 많은 상황이다.

12일 서경덕 성신여대 교수는 대만 여행객들이 제보한 사진을 공개하면서 "타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서 김치를 '중국 반찬'(Chinese Side Dishes)으로 소개해 논란이 되고 있다"고 전했다. 또 대만의 다수 대형마트, 시장 편의점 등에서도 김치를 파오차이로 잘못 번역해 판매 중이라고 덧붙였다.

한국의 김치와 중국의 파오차이는 엄연히 다른 음식이지만, 중국은 김치의 원조가 파오차이라며 자신들의 문화라고 억지 주장을 펼치고 있다.

이에 지난 2021년 문체부에서는 '공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침'을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 '신치'(辛奇)로 명시한 바 있습니다.

AD

서 교수는 "무엇보다 이들이 잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요할 때"라며 "진정한 '김치 세계화'의 첫 걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로 잡는 일일 것"이라고 전했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>