연5%대 금리에

매달 이자 받는 '월이표채' 방식

지난해 순이익 42%급증…재무건전성 탄탄

흥국화재가 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다.

흥국화재기 3월17일 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.

12일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 태광그룹 금융계열사인 흥국화재는 이달 17일 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 이번 후순위채의 희망 금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 책정됐다. 시중은행의 예·적금 금리가 하락세를 보이는 상황에서 연 5%대의 금리는 안정적인 고수익을 노리는 개인 투자자들에게 매력적으로 다가올 수 있다.

특히 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월이표채' 방식으로 발행된다는 점이 특징이다. 은퇴 후 정기적인 현금 흐름을 원하는 자산가나 매월 안정적인 수익을 기대하는 소액 투자자들 사이에서 '제2의 월급'과 같은 효과를 기대할 수 있다.

발행사인 흥국화재 재무 지표도 탄탄하다. 흥국화재는 지난해 별도 기준 당기순이익 1517억 원을 기록하며 전년 대비 42.1%의 성장률을 보였다. 보험사의 지급여력 지표인 킥스(K-ICS) 비율 또한 경과조치 후 220.4%로 금융당국의 권고치인 150%를 상회하며 우수한 자본 적정성을 유지하고 있다. 최근 1년간 6건의 배타적 사용권을 획득하는 등 건강보험 시장에서도 상품 경쟁력을 보여주며 기업 가치를 높여왔다.

흥국화재는 이번에 조달한 자금을 통해 자본 구조를 더욱 견고히 다지는 한편, 이를 바탕으로 '흥Good '브랜드 보험상품의 수익성 높은 보장성 보험 판매에 더욱 집중할 계획이다.

