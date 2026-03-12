디지털트윈 기반 합성 데이터 활용… 제조 수요예측 AI 공동 연구개발 추진

파일럿 성과 기반 14억 규모 R&D 확대… 유럽 제조시장 진출 가속화

AI 수요예측 전문기업 임팩티브에이아이(대표 정두희, 이하 임팩티브AI)가 유럽 최대 응용과학 연구기관인 독일 프라운호퍼 생산기술연구소(Fraunhofer IWU)와 함께 디지털 트윈 기반 합성 데이터 생성 및 수요예측 고도화를 위한 공동 연구개발 프로젝트에 착수했다고 11일 밝혔다.

이번 협력은 단순한 기술 교류를 넘어 실제 제조 환경에서 활용 가능한 AI 기반 예측 기술을 공동 개발하는 약 14억 원 규모의 연구개발 프로젝트다. 프라운호퍼가 보유한 디지털 트윈 시뮬레이터 기반 합성 시계열 데이터 생성 기술과 임팩티브AI의 고급 시계열 예측 모델을 결합해 제조 공정의 품질·수율 예측 정밀도를 높이고, 이를 수요예측과 연계한 End-to-End SCM 최적화 솔루션으로 확장하는 것을 목표로 한다.

특히 제조 산업에서는 데이터가 제한적이거나 불균형한 경우가 많아 AI 모델 학습에 어려움이 존재한다. 이번 프로젝트는 디지털 트윈 기반 가상 제조 환경을 활용해 이러한 한계를 극복하고, AI가 학습할 수 있는 데이터 환경을 확장하는 새로운 예측 기술 프레임워크 구축에 초점을 맞춘다. 양측은 지난해 소규모 파일럿 테스트를 통해 기술 가능성을 검증했으며, 성공적인 결과를 바탕으로 본격적인 공동 연구개발 단계로 확대됐다.

프라운호퍼는 유럽 최대 규모의 응용과학 연구기관으로, 다양한 글로벌 제조기업과 협력하며 산업 기술 혁신을 이끌어온 기관이다. 이번 협력은 프라운호퍼가 임팩티브AI의 AI 기반 예측 기술을 직접 검증하고 기술 파트너로 선택했다는 점에서 의미가 크다.

이번 협력을 통해 임팩티브AI는 유럽 제조 연구 생태계와의 기술 협력을 확대하고, 글로벌 제조기업을 대상으로 한 AI 기반 수요예측 및 SCM 최적화 솔루션의 적용 가능성을 검증할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 디지털트윈 기반 합성 데이터와 고급 예측 모델을 결합한 기술은 향후 스마트팩토리, 공급망 최적화, 지능형 재고관리 등 다양한 제조 AI 분야로 확장될 잠재력을 갖고 있다.

임팩티브AI는 AI 수요예측 솔루션 '딥플로우(Deepflow)'를 통해 기업의 제품 수요와 원자재 가격을 예측하고 의사결정을 지원하는 기업이다. 딥플로우는 고도화된 머신러닝·딥러닝 모델을 기반으로 다양한 내·외부 데이터를 결합해 수요와 가격 변동을 정밀하게 예측하는 것이 특징이다.

또한 임팩티브AI는 환율 변화, 지정학적 리스크, 팬데믹 등 예측이 어려운 이벤트를 LLM 기반으로 정량 변수화해 예측 모델에 반영하는 '블랙스완 예측 방법론'을 개발하는 등 예측 정확도 향상을 위한 연구를 지속해 왔다. 이를 통해 예측 모델의 안정성과 실효성을 높이고 있으며, 현재까지 AI 기반 예측 기술 관련 특허 72건을 출원했다.

임팩티브AI 관계자는 "프라운호퍼는 유럽 제조 기술 분야에서 가장 높은 기술 기준과 검증 체계를 갖춘 연구기관"이라며 "이번 협력을 통해 기존 공급망 중심으로 활용되던 제조 AI를 실제 제조 공정 수준까지 확장하고, 기업의 생산성과 운영 효율을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "프라운호퍼와의 공동 연구는 기술 검증을 넘어 유럽 제조 시장 진출을 위한 중요한 기반이 될 것"이라고 덧붙였다.

