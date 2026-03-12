왼쪽부터 서울평가정보 남형규 신용사업부문 대표, 케이알지그룹 김준영 대표 AD 원본보기 아이콘

국내 종합 신용정보사 서울평가정보㈜(대표 고인묵)는 무보증 임대차 솔루션을 제공하는 개런티즈(케이알지그룹, 대표 김준영)와 지난 3월 10일 혁신 임대차 서비스의 리스크 관리 체계 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 임대차 시장의 안정성과 신뢰도 제고를 위한 협력 체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.

이번 제휴는 무보증 임대차 서비스 운영 과정에서 발생하는 리스크를 보다 체계적으로 관리하고, 신용정보 기반의 판단 구조를 도입하기 위해 추진됐다. 협약에 따라 서울평가정보는 추심과 조사 부문의 노하우를 바탕으로 리스크 관리 역량을 제공하고, 케이알지그룹은 이를 자사의 '개런티즈' 서비스에 접목해 임차인 거래 관리 체계를 강화할 계획이다.

특히 양사는 임대차 거래 과정에서 발생할 수 있는 월세 미납, 계약 리스크 등 다양한 문제에 대응하기 위해 데이터 기반 리스크 관리 시스템 구축과 서비스 고도화에 협력할 예정이다.

서울평가정보 남형규 신용사업부문 대표는 "이번 협약을 통해 서울평가정보가 보유한 채권추심 및 재산조사 역량을 혁신 임대차 서비스에 접목하게 됐다"며 "데이터 기반 리스크 관리 체계를 통해 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 임대차 거래 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

케이알지그룹 김준영 대표는 "서울평가정보와의 협력은 혁신 임대차 서비스의 안정성을 한층 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 데이터 기반의 리스크 관리 체계를 강화해 임대인과 임차인 모두가 신뢰할 수 있는 임대차 서비스 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

업계에서는 이번 협약이 혁신 임대차 서비스 기업과 신용평가 전문기관 간 협력 사례로, 임대차 시장에서 데이터 기반 리스크 관리의 중요성을 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

