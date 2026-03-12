'평생학습 프로그램' 광주 동구아카데미…이호선 교수 강연 출발

13일 동구청 대회의실서 초청 강연

광주 동구는 대표 평생학습 프로그램인 '2026년 동구 아카데미'가 이호선 숭실사이버대학교 교수의 강연을 시작으로 올해 첫 문을 연다고 12일 밝혔다.

동구 아카데미는 지난 2007년 시작해 올해로 20년째를 맞은 동구 대표 교양 강좌로, 매년 다양한 분야의 전문가를 초청해 주민들에게 폭넓은 배움의 기회를 제공해 왔다. 인문·심리·예술·건강 등 생활 밀착형 주제를 다루며 주민들의 호응을 얻고 있다.

올해 첫 강연은 13일 오후 동구청 6층 대회의실에서 열린다. tvN '이호선의 상담소', '유 퀴즈 온 더 블록' 등 방송을 통해 대중에게 친숙한 이호선 숭실사이버대학교 교수가 강단에 올라 '공감에서 해법으로, 마음을 잇는 심리학'을 주제로 특강을 진행한다. 이번 강연에서는 다양한 인간관계와 일상 속에서 마음을 돌보고 다스리는 방법을 심리학적 관점에서 풀어낼 예정이다.

이어 다음 달 10일에는 문요한 카운슬러가 '감정을 마주하면 길이 보인다'를 주제로 감정 이해와 회복에 대한 강연을, 5월 8일에는 방송인 김병조가 '행복의 비결은 웃음소리에 있다'를 통해 웃음과 행복의 의미를 전한다. 6월 13일에는 소설가 정용준의 '나를 생각하는 생각', 7월 10일에는 윤택림 교수의 '건강을 잃으면 세상을 잃는다' 강연이 이어진다.

하반기에는 고명환 작가의 '365일 설레며 일하는 법'(9월 11일), 한이준 도슨트의 '방방곡곡 미술관 여행: 슬기로운 전시 생활'(10월 16일), 윤태정 아나운서의 '급변하는 AI시대, 나는 무엇을 준비하고 있는가?'(11월 13일), 김원중 가수의 '대중음악으로 본 남도'(12월 11일) 등 다채로운 강연이 마련돼 있다.

동구 아카데미는 연말까지 매월 둘째 주 금요일에 진행되며, 세부 일정과 강의 내용은 동구청 누리집과 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다. 참여를 원하는 주민은 인문도시정책과 평생학습팀으로 문의하면 된다.

동구 관계자는 "동구 아카데미는 단순한 강연 프로그램을 넘어 배움을 통해 지역사회가 함께 성장하는 데 중요한 역할을 해 왔다"며 "올해도 의미 있는 강연들을 통해 주민들께 새로운 지식과 통찰을 전하고, 배움과 나눔의 가치를 널리 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

