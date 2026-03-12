멜라닌 랩핑밤 펀딩 1만% 달성

와디즈는 와디즈 에디션을 통해 K뷰티 브랜드의 글로벌 시장 진출을 위한 '도약대' 역할을 강화하고 있다고 12일 밝혔다.

와디즈 에디션은 와디즈가 유망 기업과 협업해 자체적으로 선보이는 펀딩 제품이다. 이 가운데 '멜라닌 랩핑밤' 프로젝트는 최근 목표 대비 1만900%를 달성하며 높은 관심을 모았다. 사전 알림 신청자의 92.4%가 실제 구매로 이어지며 높은 전환율을 기록했다.

와디즈는 와디즈 에디션을 통해 K뷰티 브랜드의 글로벌 시장 진출을 위한 '도약대' 역할을 강화하고 있다. 와디즈 AD 원본보기 아이콘

이번 프로젝트 참여 서포터의 87%가 기존 와디즈 이용자로 나타났다. 미국과 일본 등에서 글로벌 결제도 발생하며 국내를 넘어 해외 소비자 수요로 확장되는 흐름도 확인됐다.

와디즈는 해당 성과의 배경으로 플랫폼 내 축적된 데이터와 서포터 피드백 기반 기획 구조를 꼽았다. 다양한 뷰티 프로젝트 데이터를 분석해 소비자의 미충족 수요를 파악하고 이를 제조사와의 협업을 통해 제품 기획 단계에 반영했다는 설명이다.

와디즈는 이번 성과를 바탕으로 K뷰티를 포함한 K소비재 브랜드의 해외 진출 지원에도 속도를 낼 계획이다. 특히 K콘텐츠와 K뷰티 수요가 확대되고 있는 일본 시장을 중심으로 현지 유통 및 물류 네트워크 연계를 추진하고 있다.

AD

와디즈 관계자는 "와디즈가 국내 메이커들에게 글로벌 시장 진출을 위한 실질적인 도약대가 될 수 있도록 지원을 지속해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>