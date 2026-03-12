논산 강경근대역사거리부터 제주별빛누리공원까지

강소형 잠재관광지 9곳

문화체육관광부와 한국관광공사가 2026년 강소형 잠재관광지 9곳을 선정했다고 12일 밝혔다.

올해 강소형 잠재관광지에 신규 선정된 거창군 산림레포츠파크 트리탑 라이트핸드 전망대. 사진 AD 원본보기 아이콘

강소형 잠재관광지 사업은 인지도는 낮지만 독특한 매력과 성장 가능성을 지닌 관광지를 발굴해 지방자치단체와 협력, 지역 대표 관광명소로 육성하는 사업이다. 2019년부터 추진돼 왔다.

올해 신규 선정지는 ▲충남 논산 강경근대역사거리 ▲경남 거창 거창산림레포츠파크 ▲경북 안동 만휴정 ▲경기 시흥 해양생태과학관 ▲강원 춘천 실레마을 ▲충북 단양 온달관광지 ▲전북 익산 왕궁보석테마관광지 다이노키즈월드 ▲제주 제주별빛누리공원 등 8곳이다. 전남 해남 산이정원은 지난해에 이어 연장 지원 대상지로 포함됐다.

공사는 국내지사를 거점으로 '디지털 관광주민증', '여행가는 달' 등 국내관광 활성화 사업과 연계해 선정 관광지에 대한 홍보·마케팅을 지원할 계획이다.

특히 올해는 거창산림레포츠파크, 산이정원, 실레마을 등 3곳을 대상으로 빅데이터 컨설팅을 실시해 체계적인 마케팅 전략 수립을 지원한다. 선정 과정에서는 관광지의 고유한 성장 잠재력과 함께 초광역 관광 연계 가능성, 외국인 관광객 유치 가능성 등을 종합적으로 고려했다고 공사 측은 설명했다.

AD

김석 관광공사 국민관광실장은 "국내에는 아직 덜 알려진 매력적인 관광자원이 많다"며 "선정된 관광지들이 초광역 단위의 시너지를 창출하고 외국인 관광객의 발길까지 이어질 수 있도록 국내지사를 거점으로 대한민국 대표 관광 콘텐츠로 적극 육성하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>