함께학교 진로 학업설계 상담 신청 화면(사진=대전교육청 제공)

대전교육청이 고교학점제 전면 시행에 맞춰 학생 개인별 맞춤형 진로·학업 설계를 지원하고자, 대전진로융합교육원에서 '진로·학업 설계 지원단'을 구성하고 온·오프라인 상담을 본격 운영한다.

이번 상담은 고교학점제 이수 과목 선택 지원, 자기 주도적 학업 설계 수립 및 실천 방안 안내 등 학생의 진로와 연계한 맞춤형 학업 설계 지원을 목적으로 한다.

온라인 상담은 교육부 '함께학교' 플랫폼 내 '진로·학업 설계 컨설팅' 메뉴를 통해 운영돼, 학생과 학부모가 시간과 장소의 제약 없이 이용할 수 있다.

대면 상담은 매월 2·4주 수요일 야간에 진행하며, 1학기에는 고등학교 1학년을, 2학기에는 중학교 3학년 학생을 대상으로 운영할 계획이다. 상담 신청은 '대전교육알리미' 앱에서 가능하다.

대전진로융합교육원은 지원단의 상담 전문성 강화를 위해 지난 5일 역량 강화 워크숍을 개최했으며, 앞으로도 정기적인 워크숍을 통해 진로 상담 실무와 교육과정 이해, 대학 입시 동향 등 지원단의 전문성을 지속적으로 높여 나갈 예정이다.

대전진로융합교육원 정선희 원장은 "미래 사회 변화에 능동적으로 대응하기 위해, 학생 스스로 자신의 진로를 설계하고 과목을 선택하는 역량이 무엇보다 중요하다"며 "온·오프라인 상담 체계를 통해 대전 지역 모든 학생이 전문적인 진로·학업 설계 지원을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

