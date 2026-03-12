함평군이 서해안(새만금~목포) 철도 건설사업 국가철도망 반영촉구 실무협의회에 참석해 공동 대응 협약을 체결했다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군을 포함한 서해안권 5개 시·군(부안군, 군산시, 고창군, 영광군, 함평군)이 서해안 철도 건설사업의 국가계획 반영을 위한 공동 대응에 나선다.

함평군은 서해안(새만금~목포) 철도 건설사업 국가철도망 반영촉구 실무협의회에 참석해 공동 대응 협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

전날 열린 실무협의회는 지난해 9월 제1차 회의에 이어, 부안군에서 개최됐다. ▲부안군수 ▲고창군수 ▲군산부시장 ▲영광부군수 ▲함평군 강하춘 부군수 등 5개 시·군의 주요 인사들이 참석했으며, 철도 건설의 정책적 필요성과 지역 균형 발전을 위한 협력 방안이 논의됐다.

협약 내용은 ▲서해안 철도 건설사업 국가철도망 반영 ▲중앙정부 및 국회를 대상으로 한 정책 건의 활동 ▲경제성 분석(B/C) 제고를 위한 공동 연구 등을 포함한다. 5개 시·군은 협약을 바탕으로 철도 건설사업 추진을 위한 협력 체계를 강화하고, 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 지속적으로 대응할 계획이다.

강하춘 함평군 부군수는 "서해안 철도 건설사업은 지역 균형발전과 교통망 확충을 위한 중요한 사업"이라며 "5개 시·군이 협력해 사업이 국가계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

