실제 주행 데이터 기반 '안전·직무·성장' 중심 교육 체계

배달의민족(배민)의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배달라이더의 실제 주행 데이터를 기반으로 설계한 '2026 배민라이더스쿨 교육체계도'를 공개한다고 12일 밝혔다. 올해 배민라이더스쿨은 연간 라이더 1만명 이상 교육을 목표로 총 50개의 교육 과정을 마련해 라이더들의 안전하고 지속가능한 배달환경을 지원한다.

이번 교육과정은 실제 배달현장의 목소리와 주행데이터를 분석해 ▲안전 ▲직무 ▲성장지원 등 3개 주제로 설계했다. 특히 배민라이더스쿨에 방문하기 어려운 지역 라이더들도 교육에 참여할 수 있도록 온라인 과정을 대폭 확대했다.

구체적으로 안전영역에서는 교차로·차로 교행 집중훈련, 사고상황 대응 등 실제로 발생 가능한 상황을 중심으로 기본 조작부터 위험상황 대응과정까지 단계별 교육을 진행한다. 직무영역에서는 대표 배달실수, 오토바이 자가정비 등 사례 기반 교육을 통해 배달수행 숙련도를 높인다. 성장지원 영역에서는 심폐소생술, 스트레칭, 금융관리 등 라이더의 몸과 마음 건강을 챙기는 교육을 지원한다.

배민라이더스쿨은 이륜차뿐 아니라 도보·자전거·킥보드·자동차 등 다양한 이동 수단으로 배달하는 라이더를 위한 교육도 확대했다. 각 배달 수단의 특성을 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 마련해 초심자부터 숙련자까지 자신의 상황에 맞는 교육을 선택할 수 있다. 특히 베테랑 라이더가 참여해 자신의 노하우를 공유하는 시간도 마련됐다. VR(가상현실)·시뮬레이션 기반 체험교육도 도입할 계획이다. 교육에 참가하고 싶은 라이더는 매달 20일 공개되는 교육 일정에 맞춰 홈페이지, 배민커넥트 애플리케이션, 카카오톡 채널 중 편한 방법으로 신청하면 된다.

우아한청년들 관계자는 "배민라이더스쿨 교육은 단순한 안전 정보 전달을 넘어 실제 배달 환경에서 라이더들이 안전하게 주행하고 지속가능한 배달을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 핵심"이라며 "주행데이터를 기반으로 라이더 맞춤별 교육을 설계하고 온·오프라인 교육을 확대해 배민라이더스쿨 안전교육을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

