"초보부터 베테랑까지 맞춤 교육"…배민라이더스쿨, 올해 커리큘럼 공개
불러오는 중...닫기
실제 주행 데이터 기반 ‘안전·직무·성장’ 중심 교육 체계
배달의민족(배민)의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배달라이더의 실제 주행 데이터를 기반으로 설계한 '2026 배민라이더스쿨 교육체계도'를 공개한다고 12일 밝혔다. 올해 배민라이더스쿨은 연간 라이더 1만명 이상 교육을 목표로 총 50개의 교육 과정을 마련해 라이더들의 안전하고 지속가능한 배달환경을 지원한다.
이번 교육과정은 실제 배달현장의 목소리와 주행데이터를 분석해 ▲안전 ▲직무 ▲성장지원 등 3개 주제로 설계했다. 특히 배민라이더스쿨에 방문하기 어려운 지역 라이더들도 교육에 참여할 수 있도록 온라인 과정을 대폭 확대했다.
배민라이더스쿨에서 라이더가 교육을 받고 있다. 우아한청년들
구체적으로 안전영역에서는 교차로·차로 교행 집중훈련, 사고상황 대응 등 실제로 발생 가능한 상황을 중심으로 기본 조작부터 위험상황 대응과정까지 단계별 교육을 진행한다. 직무영역에서는 대표 배달실수, 오토바이 자가정비 등 사례 기반 교육을 통해 배달수행 숙련도를 높인다. 성장지원 영역에서는 심폐소생술, 스트레칭, 금융관리 등 라이더의 몸과 마음 건강을 챙기는 교육을 지원한다.
배민라이더스쿨은 이륜차뿐 아니라 도보·자전거·킥보드·자동차 등 다양한 이동 수단으로 배달하는 라이더를 위한 교육도 확대했다. 각 배달 수단의 특성을 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 마련해 초심자부터 숙련자까지 자신의 상황에 맞는 교육을 선택할 수 있다. 특히 베테랑 라이더가 참여해 자신의 노하우를 공유하는 시간도 마련됐다. VR(가상현실)·시뮬레이션 기반 체험교육도 도입할 계획이다. 교육에 참가하고 싶은 라이더는 매달 20일 공개되는 교육 일정에 맞춰 홈페이지, 배민커넥트 애플리케이션, 카카오톡 채널 중 편한 방법으로 신청하면 된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"돈 복사기래" 입소문 타더니…100조 몰리며 '대박...
우아한청년들 관계자는 "배민라이더스쿨 교육은 단순한 안전 정보 전달을 넘어 실제 배달 환경에서 라이더들이 안전하게 주행하고 지속가능한 배달을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 핵심"이라며 "주행데이터를 기반으로 라이더 맞춤별 교육을 설계하고 온·오프라인 교육을 확대해 배민라이더스쿨 안전교육을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>