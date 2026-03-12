직권남용·공직선거법 위반 혐의

2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 했다는 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 경찰에 출석했다.

직권남용·공직선거법 위반 혐의를 받는 김규현 전 국가정보원장이 12일 오전 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 반부패수사대는 12일 오전 김 전 원장을 직권남용·공직선거법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 지난 1월 국가정보원을 압수수색하고 김 전 원장을 출국금지한 지 약 두 달 만의 첫 소환 조사다.

김 전 원장은 이날 오전 9시19분께 마스크를 착용한 채 서울경찰청 마포청사에 도착했다. 그는 '선거에 개입하려고 본투표 전날 발표했는지' 등 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

AD

경찰은 김 전 원장이 2023년 10월 강서구청장 보궐선거 본투표를 하루 앞두고 '중앙선거관리위원회 투·개표 시스템에 해킹 취약점이 발견됐다'는 내용의 발표를 지시해 선거에 영향을 미치려 했는지 여부를 살펴보고 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>