중기부, 'M&A 활성화 지원사업' 공고…실사부터 통합까지 지원

M&A 준비·실행·통합 단계별 지원

중소벤처기업부가 중소·벤처기업 M&A 전 주기를 지원하는 '2026년도 M&A 활성화 지원사업'에 참여할 기업을 13일부터 모집한다.

M&A 활성화 지원사업은 기업가치평가비용 등 M&A 과정에서 발생하는 비용을 지원하고, 관련 정보 제공과 전문가 자문을 연계하는 사업이다.

올해는 기존에 지원하던 기업가치평가 비용지원에 더해 '기업실사 비용'과 'PMI(Post-Merger Integration, 합병 후 통합) 컨설팅 비용' 지원을 도입했다. M&A 준비 단계부터 사후 통합 단계까지 전 과정 지원체계를 구축했다.

매도거래를 추진하는 기업은 기업가치평가에 소요된 수수료의 40%를 1500만원 한도 내에서 지원받을 수 있다. 벤처기업인 경우 2000만원 한도 내에서 60%까지 지원한다.

기업실사 비용지원을 통해 매수기업은 M&A 거래 과정에서 매도기업의 재무·법무 리스크를 점검하는 법률·회계·세무 통합실사 비용 부담을 최대 3000만원까지 줄일 수 있다. 분야별(법률·회계·세무) 실사를 진행하는 경우에도 최대 1000만원 한도 내에서 소요비용 50%를 지원받을 수 있다.

합병 이후 인사·재무 등 조직 운영체계 통합을 위한 PMI(Post-Merger Integration) 컨설팅을 실시한 기업은 최대 2500만원 한도 내에서 소요비용의 50%를 지원받을 수 있다.

참여를 희망하는 중소·벤처기업은 13일부터 M&A정보망 홈페이지에서 신청하면 된다. 예산이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 "M&A 과정에서 발생하는 비용 부담이 중소·벤처기업에는 큰 장벽이 될 수 있다"며 "이번 지원 확대를 통해 기업들이 안정적으로 M&A를 추진할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

